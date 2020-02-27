وكيل تعليم بنى سويف تشهد اللقاء التعريفي لمسابقة كانجارو الدولية بالرياضيات

بنى سويف هانى فتحى

شهدت سهام يوسف، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف اليوم الخميس اللقاء التعريفي لمسابقة كانجارو الدولية في الرياضيات والتي أقيمت بقاعة المديرية بحضور درويش حيدر مدير عام التعليم العام والدكتور عصام عزت مدرب المشروع وناصر سيد منسق المشروع وسلوى ربيع مدير إدارة المشاركة المجتمعية.

وأكدت سهام يوسف وكيل المديرية أن مسابقة كانجارو للرياضيات مسابقة عالمية يشارك فيها 87 دولة على مستوى العالم وترتكز على المهارات التطبيقية للرياضيات وربطها بالحياة وليس معرفة الصيغ والمعادلات الرياضية وتشمل المسابقة جميع طلاب الصفوف الرياضية من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي بهدف الاستمتاع بالرياضيات.

وأضاف درويش حيدر مدير عام التعليم العام بأن مسابقة كانجارو الدولية تعتمد على نظام الاختبار من متعدد ويتم التصحيح إلكترونيًا ويتم إعلان النتائج والفائزين على الموقع الإلكتروني.

واستعرض الدكتور عصام عزت مدرب المشروع مع معلمي وموجهي الرياضيات ومديري المدارس آلية تنفيذ المسابقة وطريقة التسجيل والهدف من المسابقة وشروط المسابقة والجوائز التي يتم منحها للفائزين مؤكدًا أن تنفيذ هذه المسابقات يأتي في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030.