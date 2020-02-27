وقف طعن أستاذ جامعى على مجازاته لانتحال صفة عضو رقابة إدارية

كتب أحمد عبد الهادى

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، بوقف طعن مدرس بقسم هندسة الري والهيدروليكا بكلية الهندسة بإحدى الجامعات، على قرار عقابه باللوم، جزائيا لمدة شهر، لعدم تنفيذه أوامر المحكمة وإبلاغ الخصوم، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .

وطالب الطعن بإلغاء قرار مجازاة الأستاذ الجامعى، المتضمن عقابه باللوم لخروجه عن القيم والتقاليد الجامعية الأصيلة لقيامه بانتحال شخصية وصفة عضو بهيئة الرقابة الإدارية للحصول على بيانات بصورة غير قانونية من إدارة البحوث بالإدارة العامة للجامعة .

المحكمة التأديبية العليا تعد إحدى محاكم مجلس الدولة وفقًا للمادة 3 من القانون 47 لسنة 1972 الخاص بمجلس الدولة .

ومن اسم المحكمة يتضح أنها تختص بنظر الدعاوى الخاصة بتأديب الموظفين العموميين العاملين بالجهات الإدارية للدولة، ووحدات الحكم المحلى، والعاملين بالهيئات والمؤسسات العامة، أعضاء مجالس الإدارة المشكلة طبقاً للقانون، والعاملون بالجمعيات والهيئات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.

وتنص المادة 15 من القانون 47 لسنة 1972 على "تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى تقع من :

1. العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة فى وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئة العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح .

2. أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقًا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1983، المشار إليه.

3. العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم 15 جنيهاً شهرياً.

4. تختص المحكمة التأديبية العليا بنظر الطعون الخاصة بأحكام المحكمة التأديبية المنصوص عليها فى البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة.