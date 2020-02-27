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وفاة 22 شخصا بفيروس كورونا فى إيران.. و141 إصابة مؤكدة

الخميس، 27 فبراير 2020 09:35 ص
وفاة 22 شخصا بفيروس كورونا فى إيران.. و141 إصابة مؤكدة كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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ذكرت وكالة إرنا للأنباء، اليوم الخميس، أن 22 شخصا توفوا حتى الآن بسبب فيروس كورونا المستجد في إيران. وأظهر رسم توضيحي للوكالة أن عدد الأشخاص الذين تأكدت إصابتهم بالمرض بلغ 141. ولم تحدد إذا كان الذين توفوا ضمن هذا العدد. وكان مسؤولون إيرانيون أعلنوا أمس الأربعاء إن عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 139 بينما بلغت الوفيات 19 حالة.

يذكر أن الحرس الثورى الإيرانى هدد أطباء إيران بالسجن، إذا كشف أحدهم عن المعلومات الحقيقة عن انتشار فيروس كورونا المستجد فى إيران، وعن أعداد المصابين والوفيات.

وحسب موقع الحرة، أنه أثناء اجتماع مجموعة من الأطباء مع نائب وزير الصحة، أراج حريرشي، يوم السبت الماضي، لمناقشة تفشي فيروس كورونا في المدن العراقية، اتصل بهم أحد أعضاء الحرس الثوري عن طريق مكتب الأمن بوزارة الصحة، وحذر الأطباء من تسريب أي معلومات من مناقشاتهم. وأكد ضابط الحرس الثوري للأطباء أنه إذا تسربت أي تفاصيل، فسيتحملون المسؤولية وسيتم معاقبتهم وسجنهم.

وعلى الرغم من هذه التهديدات، أكد الأطباء للموقع أن الوضع في إيران كارثي، وأن الأخبار والأرقام الرسمية الصادرة عن الحكومة لا تعبر عن الواقع.

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت خلال الساعات الماضية إصابة نائب وزير الصحة حريرشي الذي عقد الاجتماع مع الأطباء.

 


ايران

كورونا

فيروس كورونا

الحرس الثورى

اليوم السابع بلس

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