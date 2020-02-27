وزير السياحة يلتقى عدد من سيفراء الدول العربية بمناسبة يوم السياحة العربى

التقى مساء أمس الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، عدد من سفراء الدول العربية منهم سفيرالسعودية، وسفير دولة المغرب العربي بالقاهرة، بالإضافة إلى عدد من ممثلي السفارات العربية، ومجموعة من الإعلاميين العرب، و ذلك بالقاعة الذهبية بقصر الأمير محمد على بالمنيل، بمناسبة الاحتفال بيوم السياحة العربى.

يأتى هذا اللقاء في إطار تعزيز وتنشيط حركة السياحة العربية بين مصر وأشقائها من الدول العربية لما تمثله من أهمية كبرى بالنسبة للمقاصد السياحية المصرية.

جدير بالذكر أن يوم السياحة العربي يتزامن مع ذكرى ميلاد الرحالة العربى ابن بطوطة، كما أن شعار الاحتفالية لهذا العام " السياحة والوظائف مستقبل واعد ".