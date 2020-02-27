وأكد أن الكويتيين لا يمكن أن ينسوا أن الرئيس الأسبق مبارك، بادر بعد الساعات الأولى للغزو، إلى جمع العرب، من خلال دعوته لاجتماع قمة عربية استثنائية، لإدانة الغزو العراقي والعمل على تحرير الكويت، مشددا على أن الشعب الكويتي يعتبر الرئيس الأسبق مبارك، أحد الفرسان البارزين فى تحرير الكويت.

وشدد وزير الخارجية الكويتي على خصوصية وتميز العلاقات المصرية الكويتية عبر تاريخها، خاصة في ظل توحد الرؤى بين البلدين إزاء مختلف القضايا الاقليمية والدولية.

ومن جانبه، أعرب سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، عن شكره العميق لوزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، لحرصه على تقديم واجب العزاء في الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وتقدير الكويت قيادة وشعبا لدوره ودور مصر في تحرير الكويت.

وشدد القوني على حرص مصر الدائم على الوقوف إلى جانب أشقائها في كل التحديات والمخاطر التي تواجه الأمن القومي العربي، مؤكدا مدى التلاحم بين الشعبين المصري والكويتي.

وكانت سفارة مصر لدى الكويت، قد فتحت صباح اليوم، سجل التعازي في الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك؛ وذلك بمقر سكن السفير طارق القوني، الذي كان في استقبال الحضور.

وقد توافد عدد كبير من المسئولين الكويتيين، بالإضافة إلى السفراء العرب، والأفارقة، والأجانب، وكذلك راعي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية في الكويت الأنبا بيجول القمص بيشوي، وعدد من كبار رجالات الكنيسة، على مقر سكن السفير، للعزاء بالرئيس الأسبق مبارك.