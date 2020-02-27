اليوم السابع
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وزير التعليم يبحث مع وزير البترول إنشاء شركة تحفظ المياه بالتربة

الخميس، 27 فبراير 2020 01:52 م
وزير التعليم يبحث مع وزير البترول إنشاء شركة تحفظ المياه بالتربة اجتماع وزير التعليم العالى ووزير البترول
كتب محمد صبحى

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عقد مجلس إدارة معهد بحوث البترول المصرى اجتماعا برئاسة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صباح اليوم الخميس، بحضور الدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول المصرى، والدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى، والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول، وأعضاء المجلس، بمقر المعهد فى مدينة نصر.
 
وبحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، تناول الاجتماع مناقشة زيارة الشركة المصرية لتكرير البترول لمعهد بحوث البترول المصرى؛ لبحث سبل التعاون في مجال التحاليل الكيميائية والاستشارات الفنية. 
 
كما تناول الاجتماع مقترح إنشاء شركة ناشئة وفقا لقانون حوافز العلوم والابتكار، تقوم بإعداد مادة الهيدروجيل الأخضر، التى تساعد على امتصاص وحفظ المياه فى التربة، خاصة الأراضى الصحراوية.
 
واستعرض المجلس قيام المعهد بإداراته المختلفة بتطوير منظومة رقمية متكاملة؛ لإدخال بيانات كافة العاملين، وإنشاء قاعدة بيانات جديدة خاصة بهم، كما استعرض المجلس تفاصيل الحساب الختامى للعام المالى 2018/2019.
 
وتناول الاجتماع البرامج التدريبية التى يقوم بها معهد بحوث البترول المصرى، حيث قام المعهد بتنفيذ برامج داخلية وبرامج خارجية مع معهد إعداد القادة، ومركز آفاق، والمركز العربي للتدريب والتنمية البشرية، ووزارة التخطيط والمجلس الوطني للتدريب والتنمية والجمعية العلمية للشئون الإفريقية، بجانب المشاركة فى الندوات والزيارات الميدانية.
 
 كما تناول الاجتماع صدور العدد 28 الأجزاء ( 1، 2، 3، 4 ) للمجلة المصرية للبترول لسنة 2019، على الموقع اﻹلكتروني للناشر العالمي (Elsevier)، بالإضافة إلى اقتراب إصدار العدد 29 الجزء 1 لعام 2020. واستعرض المجلس إتمام اتفاقيات تعاون مشترك مع جامعة الدلتا ومركز البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة، وهيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار وجامعة المنصورة.
 
كما استعرض المجلس زيادة نسبة النشر العلمى (4.3%) عن العام الماضى، فى المجالات التى تقع فى نطاق قاعدة بيانات scopus. 
 
وأكد  خالد عبدالغفار أنه تم إنشاء 3 جامعات تكنولوجية جديدة (بالقاهرة الجديدة وقويسنا وبني سويف)، مشيرًا إلى أنه سيتم البدء في إنشاء 5 جامعات تكنولوجية أخرى بداية من العام القادم، موضحًا أن هذه الجامعات تعني في المقام الأول بإعداد كوادر فنية تناسب الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيات الحديثة، موجهًا بسرعة وضع برامج دراسية للجامعات التكنولوجية الجديدة، واستغلال إمكانيات تلك الجامعات، استعدادًا لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي القادم، مطالبًا بالتعاون مع مسئولي الجامعات التكنولوجية الجديدة في تجهيز المعامل وتوفير ورش عمل للطلاب، لكي يتم تطبيق ما يدرسه الطلاب بشكل عملي، مؤكدًا ضرورة توفير جميع إمكانيات المعهد لخدمة العملية التعليمية.

 


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