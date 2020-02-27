وزير البترول: الغاز الطبيعى يمثل 96% من إجمالى احتياجات محطات الكهرباء فى مصر

كتبت - مروة الغول

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول يواصل مسيرة النجاح والتنمية الشاملة وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وأصولها بشكل مستدام وزيادة عائداتها وحسن إدارتها للمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة وأهداف "رؤية مصر 2030 "، حيث يُعد الغاز الطبيعى أحد أهم مصادر الطاقة ، ويمثل شرياناً رئيسياً للعديد من الصناعات الاستراتيجية مثل البتروكيماويات والأسمدة والحديد بما يعظم من القيمة المضافة للغاز الطبيعى ، بالإضافة إلى أنه يعد المصدر الرئيسى للطاقة لمحطات الكهرباء.

ويمثل نسبة 96% من إجمالى احتياجات محطات الكهرباء فى مصر وعليه ترتكز مسيرة الاقتصاد الوطنى لتحقيق أهداف ومعدلات النمو وتحسين الميزان التجارى والمساهمة فى رفع مستوى المعيشة للمواطن .

وجاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول للجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية"إيجاس" بحضور الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والكيميائى سعد هلال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات ونواب رئيس إيجاس للعمليات والإنتاج والاستكشاف والتجارة الداخلية والمالية والمحاسبة نبوية أحمد وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول.

وأوضح الملا أنه يتم حالياً تنفيذ برامج عمل طموحة لتعظيم وزيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعى، مشيراً إلى أن عام 2019/2020 شهد طفرة فى إنتاج مصر من الغاز الطبيعي فى ضوء خطة الوزارة للإسراع بخطط تنميه حقول الغاز المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلى والوفاء بالالتزامات التعاقدية من الغاز الطبيعى.

وأضاف أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعى ارتفع نتيجة الانتهاء من عدة مشروعات فى مقدمتها حقل ظهر والمرحلة (9ب) وحقول ريفين .

وأشار الملا إلى جهود وزارة البترول والثروة المعدنية فى وضع اسراتيجية ورؤية واضحة لجذب وضخ المزيد من الاستثمارات في تنمية الاكتشافات وتنفيذ المشروعات الجديدة وطرح المزايدات العالمية وتوقيع الاتفاقيات البترولية مما يساهم في تخفيض الأعباء المالية وتوفير العملة الصعبة لقطاعات الدولة التنموية المختلفة ، مشيراً إلى أن النجاحات التي حققتها اكتشافات الغاز في البحر المتوسط شجعت وحفزت الشركات العالمية لسرعة البحث عن البترول والغاز في مناطق الامتياز المجاورة لتلك الاكتشافات، ووجه الملا بالاستدامة في أعمال تطوير ورفع كفاءة الشبكة القومية للغازات الطبيعية لاستيعاب كميات الغاز الإضافية وتحقيق مشروع مصر القومى لتصبح مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول الغاز الطبيعى .

وخلال الاجتماع استعرض المهندس أسامة البقلى رئيس الشركة ما تم إنجازه خلال النصف الأول من عام 2019/2020 ، حيث أوضح أنه تم الانتهاء من حفر 5 آبار استكشافية وجارى حفر 5 آبار أخرى بإجمالى استثمارات 234 مليون دولار، كما تم توقيع 5 اتفاقيات بترولية جديدة مع كبرى الشركات العالمية بالإضافة إلى اتفاقيتين جارى الإنتهاء من الإجراءات الخاصة بهم ، كما تم الانتهاء من تنفيذ واستكمال 8 مشروعات ، ووضع 3 آبار تنموية على الإنتاج بمعدلات أولية مليار قدم مكعب يومياً.

وفيما يخص استهلاكات قطاعات الدولة المختلفة من الغاز الطبيعى ، أشار إلى أن استهلاك قطاع الكهرباء يمثل حوالى 59% من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعى بينما تمثل باقى القطاعات المستهلكة للغاز (الصناعة والمنازل وتموين السيارات والبترول ومشتقاته) حوالى 41% ، وأضاف أن معدلات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل شهدت طفرة غير مسبوقة خلال النصف الأول من العام بلغت حوالى 630 وحدة سكنية وإمداد 31 عميل صناعى بالغاز الطبيعى و1045 مستهلك تجارى ، كما تم تحويل حوالى 25 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى والانتهاء من إنشاء 5 محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى .

كما استعرض رئيس إيجاس المخطط تنفيذه خلاله النصف الثانى من عام 2019/2020 ، حيث أشار إلى أنه من المخطط استكمال حفر الـ 5 آبار الاستكشافية والبدء في حفر 4 آبار لشركات أيوك والبرلس وإديسون وسى دراجون بالبحر المتوسط ودلتا النيل بإجمالى استمارات متوقعه حوالى 179 مليون دولار، وتنفيذ 3 مشروعات بإجمالى 9 آبار ووضع 5 آبار تنموية على الإنتاج بمعدلات إنتاج أولية حوالى 1.2 مليار قدم مكعب يومياً ، كما مخطط توصيل الغاز الطبيعى إلى 570 ألف وحدة سكنية وأنه من المستهدف توصيل الغاز الطبيعى لـ 86 قرية ومنطقة جديدة سيدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 39 منها وباقى 47 منطقة، وتحويل 25 ألف سيارة وإنشاء 15 محطة تموين السيارات بالغاز الطبيعى .

واستعرض البقلى أهم ملامح مشروع الموازنة التخطيطية لعام 2020/2020 ، حيث أوضح أنه من المخطط حفر 10 آبار بدلتا النيل والبحر المتوسط بإجمالى استثمارات حوالى 328 مليون دولار وتوقيع 7 اتفاقيات جديدة بإجمالى استثمارات حوالى 690 مليون دولار ومنح توقيع 16 مليون دولار خلال فترات البحث، بالإضافة إلى توقيع 4 عقود تنمية بإجمالى منح 20 مليون دولار، كما مخطط تنفيذ مشروعين جديدين واستكمال مشروع بإجمالى 4 آبار بالإضافة إلى 38 بئر تنموى بإجمالى إنتاج أولى حوالى 537 مليون قدم مكعب يومياً ليصل متوسط خطة الإنتاج إلى حوالى 5ر7 مليار قدم مكعب غاز يومياً وأكثر من 100 ألف برميل متكثفات .

وأضاف أنه من المستهدف خلال عام 2020/2021 توصيل الغاز الطبيعى إلى أكثر من 2ر1 مليون وحدة سكنية بمختلف محافظات الجمهورية بتكلفة استثمارية حوالى 7ر4 مليار جنيه، بالإضافة إلى توصيل الغاز إلى 100 مصنع و1000عميل تجارى وتحويل 50 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى وإنشاء 36 محطة جديدة لتموين السيارات .