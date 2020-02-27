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وزير الأوقاف يعتمد إشهار 89 مسجدًا إشهارًا محليًّا و4 مدارس قرانية

الخميس، 27 فبراير 2020 12:57 ص
وزير الأوقاف يعتمد إشهار 89 مسجدًا إشهارًا محليًّا و4 مدارس قرانية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف
كتب - إسماعيل رفعت

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 اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إشهار (89) مسجدًا إشهارًا محليًّا على مستوى الجمهورية، مؤكدة ان ذلك ياتى في إطار خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد المساجد.

و اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أمس الاثنينافتتاح 4 مدارس علمية جديدة ، ليصل عدد المدارس العلمية إلى (298) مدرسة على مستوى الجمهورية ، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالمنهج الوسطي ، وذلك على النحو التالي:

1 ـ  مديرية أوقاف أسوان: وبها عدد (1) مدرسة  جديدة ، وبيانها كالتالي:

المسجد

المحاضر

الكتاب العلمي

مسجد العتيق

الشيخ / علي شعبان أحمد شعبان

بداية المجتهد

الشيخ / محمود محمدين إبراهيم علي

الشمائل المحمدية

الشيخ / أحمد عبد المجيد محمد إبراهيم

المنتخب في التفسير

الشيخ / حماد طه محمد علي

تدريب الراوي

الشيخ / عاشور أحمد سعيد عبد المعطي

الحكم العطائية

2ـ  مديرية أوقاف البحر الأحمر: وبها عدد (1) مدرسة  جديدة، وبيانها كالتالي:

المسجد

المحاضر

الكتاب العلمي

مسجد السلام إدارة سفاجا

الشيخ / إسماعيل فتحي إسماعيل

الحكم العطائية

الشيخ / أحمد طلعت علي محمد

دليل الصالحين

الشيخ / حاتم منصور حامد

الشمائل المحمدية

الشيخ / صلاح أحمد عمر عقيلة

المنتخب في التفسير

الشيخ / ناصر نياظ عيد مبروك

بداية المجتهد

3- مديرية أوقاف دمياط : وبها عدد (1) مدرسة  جديدة ، وبيانها كالتالي:

المسجد

المحاضر

الكتاب العلمي

مسجد الرحمة بشرباص

الشيخ / محمد متولي إبراهيم

بداية المجتهد

الشيخ / حامد محمد خلف

المنتخب في التفسير

الشيخ / عبد الرحمن عبد الفتاح التلباني

الحكم العطائية

الشيخ / وسام محمد السعيد

دليل الفالحين

الشيخ / كمال السيد إسماعيل

الشمائل المحمدية

 4- مديرية أوقاف الغربية : وبها عدد (1) مدرسة  جديدة، وبيانها كالتالي:

المسجد

المحاضر

الكتاب العلمي

مسجد الزنافلة شبراملس، إدارة زفتى

الشيخ / عطية أبو بكر الديسطي

بداية المجتهد

الشيخ / محمد فوزي السعدني

الحكم العطائية

الشيخ / محمد عبد المجيد وهدان

الشمائل المحمدية

الشيخ / حافظ عبد السلام محمد

تدريب الراوي

الشيخ / محمود رأفت أحمد السيد

المنتخب في التفسير

 

 

 

 

 

 

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