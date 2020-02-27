وزير الأوقاف يعتمد إشهار 89 مسجدًا إشهارًا محليًّا و4 مدارس قرانية

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إشهار (89) مسجدًا إشهارًا محليًّا على مستوى الجمهورية، مؤكدة ان ذلك ياتى في إطار خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد المساجد.
و اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أمس الاثنينافتتاح 4 مدارس علمية جديدة ، ليصل عدد المدارس العلمية إلى (298) مدرسة على مستوى الجمهورية ، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالمنهج الوسطي ، وذلك على النحو التالي:
1 ـ مديرية أوقاف أسوان: وبها عدد (1) مدرسة جديدة ، وبيانها كالتالي:
|
المسجد
|
المحاضر
|
الكتاب العلمي
|
مسجد العتيق
|
الشيخ / علي شعبان أحمد شعبان
|
بداية المجتهد
|
الشيخ / محمود محمدين إبراهيم علي
|
الشمائل المحمدية
|
الشيخ / أحمد عبد المجيد محمد إبراهيم
|
المنتخب في التفسير
|
الشيخ / حماد طه محمد علي
|
تدريب الراوي
|
الشيخ / عاشور أحمد سعيد عبد المعطي
|
الحكم العطائية
2ـ مديرية أوقاف البحر الأحمر: وبها عدد (1) مدرسة جديدة، وبيانها كالتالي:
|
المسجد
|
المحاضر
|
الكتاب العلمي
|
مسجد السلام إدارة سفاجا
|
الشيخ / إسماعيل فتحي إسماعيل
|
الحكم العطائية
|
الشيخ / أحمد طلعت علي محمد
|
دليل الصالحين
|
الشيخ / حاتم منصور حامد
|
الشمائل المحمدية
|
الشيخ / صلاح أحمد عمر عقيلة
|
المنتخب في التفسير
|
الشيخ / ناصر نياظ عيد مبروك
|
بداية المجتهد
3- مديرية أوقاف دمياط : وبها عدد (1) مدرسة جديدة ، وبيانها كالتالي:
|
المسجد
|
المحاضر
|
الكتاب العلمي
|
مسجد الرحمة بشرباص
|
الشيخ / محمد متولي إبراهيم
|
بداية المجتهد
|
الشيخ / حامد محمد خلف
|
المنتخب في التفسير
|
الشيخ / عبد الرحمن عبد الفتاح التلباني
|
الحكم العطائية
|
الشيخ / وسام محمد السعيد
|
دليل الفالحين
|
الشيخ / كمال السيد إسماعيل
|
الشمائل المحمدية
4- مديرية أوقاف الغربية : وبها عدد (1) مدرسة جديدة، وبيانها كالتالي:
|
المسجد
|
المحاضر
|
الكتاب العلمي
|
مسجد الزنافلة شبراملس، إدارة زفتى
|
الشيخ / عطية أبو بكر الديسطي
|
بداية المجتهد
|
الشيخ / محمد فوزي السعدني
|
الحكم العطائية
|
الشيخ / محمد عبد المجيد وهدان
|
الشمائل المحمدية
|
الشيخ / حافظ عبد السلام محمد
|
تدريب الراوي
|
الشيخ / محمود رأفت أحمد السيد
|
المنتخب في التفسير
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