وزارة الصحة اللبنانية تؤكد رصد ثالث حالة إصابة بكورونا

(رويترز)

ذكرت وكالة الإعلام اللبنانية نقلا عن وزارة الصحة أن السلطات رصدت ثالث حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا فى البلاد اليوم الخميس وهو رجل وصل من إيران يوم 24 فبراير.

وأضافت الوكالة أن الصليب الأحمر اللبنانى نقل الرجل من منزله إلى الحجر الصحى فى مستشفى ببيروت بعد ظهور أعراض الإصابة.

وارتبطت الحالتان السابقتان برحلة جوية سابقة من إيران وصلت الأسبوع الماضى وعلى متنها 150 راكبا.

عقدت منظمة الصحة العالمية، مؤتمرا صحفيا اليوم في جنيف، بشان فيروس كورونا، وكشفت منظمة الصحة العالمية، إن هناك 4 دول جديدة انضمت إلى قائمة الدول المصابة بفيروس كورونا، وهم (الجزائر، النمسا، كرواتيا، وسويسرا)، مشيرة إلى إنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم الإبلاغ عن المزيد من الحالات الجديدة من الصين وخارجها.

وأشارت المنظمة إلى أنه تم تأكيد إصابة81109 ألف حالة، ومنهم 871 حالة جديدة، في الصين تم تأكيد 78191 إصابة، و (412 حالة جديدة)، وتوفى 2718 حالة و52 حالة جديدة ، وخارج الصين تم إصابة 2918، و459 حالة جديدة ، كما انتشر الفيروس في 37 دولة ومن ضمنهم 4 دول جديدة، كما توفيت 43 حالة وفاة ،منهم 9 حالات جديدة.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، إنه تم تقييم المخاطر حيث أن الوضع في الصين مرتفع جدا ،والوضع الاقليمى مرتفع، والعالمى مرتفع.

تقوم منظمة الصحة العالمية، بجمع آخر النتائج العلمية والمعرفة حول مرض فيروس كورونا (COVID-19) وتجميعه في قاعدة بيانات، حيث نقوم بتحديث قاعدة البيانات يوميًا من عمليات البحث في قواعد البيانات، وعمليات البحث اليدوي لجدول محتويات المجلات ذات الصلة وإضافة المقالات العلمية الأخرى ذات الصلة التي تسترعي انتباهنا، قد لا تكون الإدخالات في قاعدة البيانات شاملة وسيتم إضافة بحث جديد بانتظام.