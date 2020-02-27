اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 فبراير 2020 06:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزارة الصحة اللبنانية تؤكد رصد ثالث حالة إصابة بكورونا

الخميس، 27 فبراير 2020 05:34 م
وزارة الصحة اللبنانية تؤكد رصد ثالث حالة إصابة بكورونا كورونا
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 ذكرت وكالة الإعلام اللبنانية نقلا عن وزارة الصحة أن السلطات رصدت ثالث حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا فى البلاد اليوم الخميس وهو رجل وصل من إيران يوم 24 فبراير.

وأضافت الوكالة أن الصليب الأحمر اللبنانى نقل الرجل من منزله إلى الحجر الصحى فى مستشفى ببيروت بعد ظهور أعراض الإصابة.

وارتبطت الحالتان السابقتان برحلة جوية سابقة من إيران وصلت الأسبوع الماضى وعلى متنها 150 راكبا.

عقدت منظمة الصحة العالمية، مؤتمرا صحفيا اليوم في جنيف، بشان فيروس كورونا، وكشفت منظمة الصحة العالمية، إن هناك 4 دول جديدة انضمت إلى قائمة الدول المصابة بفيروس كورونا، وهم (الجزائر، النمسا، كرواتيا، وسويسرا)، مشيرة إلى إنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم الإبلاغ عن المزيد من الحالات الجديدة من الصين وخارجها.

 

وأشارت المنظمة إلى أنه تم تأكيد إصابة81109  ألف حالة، ومنهم 871 حالة جديدة، في الصين تم تأكيد 78191 إصابة، و (412 حالة جديدة)، وتوفى 2718 حالة و52 حالة جديدة ، وخارج الصين تم إصابة 2918، و459 حالة جديدة ، كما انتشر الفيروس في 37 دولة ومن ضمنهم 4 دول جديدة، كما توفيت 43 حالة وفاة ،منهم 9 حالات جديدة.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، إنه تم تقييم المخاطر حيث أن الوضع في الصين مرتفع جدا ،والوضع الاقليمى مرتفع، والعالمى مرتفع.

تقوم منظمة الصحة العالمية، بجمع آخر النتائج العلمية والمعرفة حول مرض فيروس كورونا (COVID-19)  وتجميعه في قاعدة بيانات، حيث نقوم بتحديث قاعدة البيانات يوميًا من عمليات البحث في قواعد البيانات، وعمليات البحث اليدوي لجدول محتويات المجلات ذات الصلة وإضافة المقالات العلمية الأخرى ذات الصلة التي تسترعي انتباهنا، قد لا تكون الإدخالات في قاعدة البيانات شاملة وسيتم إضافة بحث جديد بانتظام.

 

 


كورونا

فيروس كورونا

لبنان

ارتفاع حالات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصر للطيران تلغى حجوزات جميع الركاب حاملى تأشيرات العمرة

مصر للطيران تلغى حجوزات جميع الركاب حاملى تأشيرات العمرة

علاء مبارك : نتقدم بالشكر لكل من واسانا وشاركنا حزننا فى مصابنا الجلل

علاء مبارك : نتقدم بالشكر لكل من واسانا وشاركنا حزننا فى مصابنا الجلل

لحم رخيص على السوشيال ميديا.. مدرس يروج لزواج القاصرات عرفيا في عمر 11 سنة بربع مليون جنيه لمدة أسبوع.. ومكافحة الإتجار في البشر تضبط المتهمين بالعجوزة.. وخبراء: جرائم تهدد الأمن الاجتماعي والسجن مصيرهم

لحم رخيص على السوشيال ميديا.. مدرس يروج لزواج القاصرات عرفيا في عمر 11 سنة بربع مليون جنيه لمدة أسبوع.. ومكافحة الإتجار في البشر تضبط المتهمين بالعجوزة.. وخبراء: جرائم تهدد الأمن الاجتماعي والسجن مصيرهم

بعثة مصر الدبلوماسية فى إيران: لا إصابات بفيروس كورونا بين الجالية المصرية

بعثة مصر الدبلوماسية فى إيران: لا إصابات بفيروس كورونا بين الجالية المصرية

س و ج.. هل يلحق رمضان صبحى بمواجهتى صن داونز فى دوري أبطال أفريقيا؟

س و ج.. هل يلحق رمضان صبحى بمواجهتى صن داونز فى دوري أبطال أفريقيا؟

ليفربول يحطم الأرقام القياسية داخل وخارج الملعب.. الأرباح تتخطى 500 مليون إسترلينى لأول مرة.. العملاق الإنجليزى يوقع 9 عقود إعلانية جديدة وعائدات التذاكر تقفز إلى 84 مليون إسترلينى.. والنادى يستعد لتوسعة أنفيلد

ليفربول يحطم الأرقام القياسية داخل وخارج الملعب.. الأرباح تتخطى 500 مليون إسترلينى لأول مرة.. العملاق الإنجليزى يوقع 9 عقود إعلانية جديدة وعائدات التذاكر تقفز إلى 84 مليون إسترلينى.. والنادى يستعد لتوسعة أنفيلد

أوباما خارج قائمة الزمالك فى مواجهة الترجى.. وجنش يظهر لأول مرة

أوباما خارج قائمة الزمالك فى مواجهة الترجى.. وجنش يظهر لأول مرة

إسرائيل تسجل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لشخص عائد من إيطاليا

إسرائيل تسجل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لشخص عائد من إيطاليا

الصحة: خروج الأجنبى حامل كورونا من الحجر الصحى غدا بعد التأكد من سلامته

الصحة: خروج الأجنبى حامل كورونا من الحجر الصحى غدا بعد التأكد من سلامته

أزمة عقوبات مباراة السوبر تتصاعد.. الأهلى يبدأ تحركاته القانونية بتظلم للجبلاية.. الزمالك يرفض الاعتراف بها ويؤكد بطلان لائحة الانضباط.. واتحاد الكرة: القرارات قانونية 100% وأعلنا اللائحة 20 سبتمبر

أزمة عقوبات مباراة السوبر تتصاعد.. الأهلى يبدأ تحركاته القانونية بتظلم للجبلاية.. الزمالك يرفض الاعتراف بها ويؤكد بطلان لائحة الانضباط.. واتحاد الكرة: القرارات قانونية 100% وأعلنا اللائحة 20 سبتمبر

الداخلية تضبط أدمن صفحة زواج القاصرات.. تروج للراغبين بـ100 ألف للزبون

الداخلية تضبط أدمن صفحة زواج القاصرات.. تروج للراغبين بـ100 ألف للزبون

مطار القاهرة يبدأ تنفيذ قرار السعودية بمنع سفر تأشيرات العمرة والسياحة

مطار القاهرة يبدأ تنفيذ قرار السعودية بمنع سفر تأشيرات العمرة والسياحة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة