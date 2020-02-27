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وزارة الدفاع الجزائرية: تدمير ثلاثة مخابئ للإرهابيين شمال شرقى البلاد

الخميس، 27 فبراير 2020 11:00 م
وزارة الدفاع الجزائرية: تدمير ثلاثة مخابئ للإرهابيين شمال شرقى البلاد عناصر من الجيش الجزائرى
الجزائر /أ ش أ/

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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الخميس، عن تدمير 3 مخابئ لجماعات الإرهابية بولاية باتنة، شمال شرقى البلاد.

وقال وزارة الدفاع الجزائرية - فى بيان اليوم - إنه "فى إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت قوات الجيش اليوم إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة تاغدة، بولاية باتنة ثلاثة مخابئ للإرهابيين تحتوى على مواد غذائية ومفروشات، بالإضافة إلى قنبلتين تقليديتى الصنع".

وأضاف البيان أن قوات الجيش أوقفت عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية سيدى بلعباس (شمال غرب).

وأشار البيان إلى أن حرس السواحل أحبطوا محاولة هجرة غير شرعية لثمانية أشخاص كانوا على متن قارب بولاية سكيكدة (شمال شرق)، فى حين تم توقيف 36 مهاجرا غير شرعيا من جنسيات مختلفة بكل من جانت (جنوب) وتلمسان (شمال غرب).

 


وزارة الدفاع الجزائرية

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تدمير ثلاثة مخابئ للإرهابيين

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