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وثيقة.. رئيس وزراء العراق يقدم طلباً للسفير البريطانى للتخلى عن جنسيته

الخميس، 27 فبراير 2020 11:53 ص
وثيقة.. رئيس وزراء العراق يقدم طلباً للسفير البريطانى للتخلى عن جنسيته رئيس الوزراء العراقى المكلف
كتب كامل كامل

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تقدم رئيس الوزراء العراقى المكلف، محمد توفيق علاوى، بطلب رسمى إلى السفير البريطانى فى بغداد، ستيفين هيكي، للتخلى عن جنسيته البريطانية، وذلك قبل ساعات من تصويت البرلمان العراقى على منح حكومته الثقة.

وجاء فى الخطاب الرسمى، الذى أرسله علاوى للسفير البريطانى ونشرته السومرية الوكالة شبه الرسمية العراقية :"إلى سعادة سفير المملكة المتحدة السيد ستيفن هكى المحترم بغداد – العراق.. أتقدم لكم بطلب التخلى عن الجنسية البريطانية نظرًا لتبوئى منصب رئيس مجلس وزراء العراق حيث يتحتم على التنازل عن أى جنسية أخرى".

طلب رئيس وزراء العراق
طلب رئيس وزراء العراق للسفير البريطانى

 

ويعقد البرلمان العراقى اليوم جلسة استثنائية للتصويت على منح حكومة علاوى الثقة.

فى سياق آخر، أكد علاوي، أن البرلمان سيصوت، اليوم الخميس، على أول حكومة مؤلفة من وزراء مستقلين وأكفاء.

 

وقال علاوي، فى تغريدة على "تويتر": "غدا سيكون التصويت على أول تشكيلة حكومية من مرشحين ومستقلين أكفاء ونزيهين"، مضيفاً أن "الحكومة ستعيد للشعب حقه وللعراق هيبته".

وتابع قائلا: "غدا موعد التقاء الشرفاء من أعضاء مجلس النواب وأصحاب المواقف الوطنية الذين صمدوا أمام التحديات الكبيرة مع الشعب الذى قاوم القتل والقمع"، معتبرا أن "شعب العراق ونوابه سيطوون غداً صفحة المحاصصة".

 

 


العراق

الشعب العراقى

حكومة العراق

محمد توفيق علاوى

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