هيئة تنمية الصعيد توافق على تركيب محولات كهربائية لـ25 مصنعا فى أسوان

أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه تم الاتفاق مع رئيس هيئة تنمية الصعيد بالعمل على محاور متوازية في وقت واحد منها إعداد المقايسات اللازمة لتركيب محولات كهربائية لـ 25 مصنع بالمنطقة الصناعية القديمة بالعلاقى للإسراع في تشغيلهم ضمن المشروعات المتعثرة وخاصة أن التكلفة الاستثمارية لهم تصل إلى حوالى 50 مليون جنيه وستساهم في توفير فرص عمل حقيقية لحوالى 1250 شابا.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء أشرف عطية محافظ أسوان باللواء سامى الشناوى رئيس هيئة تنمية الصعيد، بحضور مديرى التخطيط العمرانى والطرق والمنطقة الصناعية والبيئة، حيث تم عرض مطالب المحافظة لقيام الهيئة بدعم المشروعات المتعثرة والجارية والمستقبلية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإحداث طفرة تنموية للصعيد لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشار محافظ أسوان، إلى أنه تم التنسيق بقيام الهيئة لتحديث ورفع كفاءة عدد 2 مصنع لتدوير المخلفات بالشلال وإدفو ضمن جهود المحافظة بالارتقاء بمنظومة النظافة العامة وتحسين البيئة ، وهو الذى يتوازى مع الفكر الاستثماري خلال المرحلة الأولى بإطلاق حزمة من المشروعات في مجالات الاستصلاح والتصنيع الزراعى للاستفادة من المحاصيل الزراعية ومخلفاتها بالشكل الذى يحقق مردود كبير للمزارعين ، بجانب العوائد المرجوة للاقتصاد القومى من التصدير ، بالإضافة إلى تشغيل أكبر شريحة ممكنة من الشباب.

وأضاف أشرف عطية إلى أنه من ضمن المحاور التى تم الاتفاق عليها الاستثمار العقارى والسياحى والصناعى من خلال التعاون بين المحافظة والهيئة في ترفيق بعض المناطق المؤهلة والتى تقع ضمن الخريطة الاستثمارية لأسوان مع تطبيق آلية المطور الاستثماري للإسراع بجذب مشروعات استثمارية كبيرة ، لافتاً إلى أن من بين ذلك المنطقة الصناعية الفوسفاتية بنجع هلال والمخطط أن تضم مجمعات صناعية لمنتجات الفوسفات ، بجانب التوسعات في المنطقة الصناعية بالعلاقى ، وهو الذى سيتواكب مع التخطيط لإنشاء منطقة صناعية حرفية للذهب ، علاوة على طرح إنشاء مدينة جديدة غرب النيل بمساحة 4175 فدان للاستثمار العقاري والسياحي ولها مخطط سينفذ على 3 مراحل بنظام المطور العقارى.

ومن جانبه أوضح اللواء سامى الشناوى بأن هيئة تنمية الصعيد تابعة لرئاسة مجلس الوزراء وسيكون لأسوان الأولوية في خطة الهيئة خلال الفترة القادمة حيث تم رصد 5 مليار جنيه لتنمية الصعيد بشكل عام بإجمالى 10 محافظات ، ولذا سيتم التركيز على إعادة عجلة الدوران للمشروعات المتعثرة ، مؤكداً إلى أنه بالتوزاى سيتم التنسيق الكامل مع محافظة أسوان لجذب العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات للاستفادة من المحاصيل الزراعية والثروات الطبيعية المتنوعة التى تتمتع بها المحافظة بما يساهم في توفير حية كريمة لأبنائها.