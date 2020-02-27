هدم كوبرى حلمية الزيتون وإنشاء محور يربط مصر الجديدة ببنها الحر

تشهد منطقة حلمية الزيتون شمال القاهرة، أعمال تطوير لحل أزمة التكدس المرورى، ضمن خطة التطوير التي بدأت من مصر الجديدة، حيث بدأت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة اعمال هدم كوبرى الحلمية، القديم، لاستبداله بآخر، حيث كان يربط الكوبرى المكون من ثلاث أجزاء بين منطقتى حلمية الزيتون والمطرية، اثنين منها للسيارات ذهابا وإيابا، وثالث فى المنتصف، كان مخصصا للترام.

وعقب انتهاء أعمال هدم الكوبرى القديم، سيتم إنشاء محور مرورى من مصر الجديدة الى طريق شبرا بنها الحر ومن المقرر ان تنتهى أعمال التطوير خلال 4 أشهر، ليحدث طفرة كبيرة فى حل أزمات التكدس المروري بالمنطقة.

ومن المقرر أن يربط المحور الجديد منطقة مصر الجديدة بكل من الطريق الدائرى عند بداية طريق شبرا بنها الحر بامتداد محور أبو بكر الصديق، وذلك من أسفل كوبرى التجنيد إلى ميدان المطرية، ثم كوبرى مسطرد، ومباشرة إلى طريق شبرا بنها الحر بطريق حر طوله 8.5 كم ولايستغرق أكثر من 8 دقائق فقط، ويخرج منه وصلة من ميدان المطرية فى اتجاه ميدان الأميرية إلى محور روض الفرج، بحيث تخرج من مصر الجديدة إلى أول طريق الإسكندرية الصحراوى فى 15 دقيقة فقط، وذلك لخدمة المواطنين وتيسير انسياب حركة المرور.

وكانت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بدأت فى إجراء تحويلات مرورية بمناسبة إزالة كوبرى الحلمية وتنفيذ كوبرى جديد مع تعيين الخدمات اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك بسبب أعمال إزالة كوبرى الحلمية وتنفيذ كوبرى جديد بواقع ثلاث حارات مرورية، حيث سيتم البدء فى تنفيذ تلك التحويلات التى تستمر لمدة شهر، والذى يتطلب إجراء تحويلات مرورية شملت القادم من مناطق كوبرى التجنيد وميدان ابن الحكم تجاه ميدان المطرية يسلك يميناً شارع سليم الأول حتى تقاطعه مع شارع متحف المطرية فيساراً شارع متحف المطرية فكوبرى النعام فشارع الرشاد فيساراً شارع منية مطر فيميناً شارع ترعة الجبل فيميناً شارع الحرية اتجاه المطرية، ويساراً شارع سليم فيميناً كوبرى سنان فيميناً شارع الزيتون فيميناً شارع ترعة الجبل تجاه ميدان المطرية أو يساراً شارع ترعة الجبل تجاه السواح.

أما عن القادم من ميدان المطرية تجاه ميدان ابن الحكم وكوبرى التجنيد يسلك يميناً شارع المطرية فشارع السواح فكوبرى الطاهر.