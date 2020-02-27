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نيابة الشرقية تقرر إيداع طفل عمره يوم عثر عليه بالشارع بحضانة فى مستشفى الزقازيق

الخميس، 27 فبراير 2020 02:24 م
نيابة الشرقية تقرر إيداع طفل عمره يوم عثر عليه بالشارع بحضانة فى مستشفى الزقازيق الرضيع
الشرقية – فتحية الديب

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قررت نيابة قسم ثاني الزقازيق، التى قررت بمعرفة أحمد علوان، مدير نيابة قسم ثاني الزقازيق، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد  التهامي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، إيداع طفل رضيع عمره يوما، عثر أحد المواطنين بشارع "مدير الأمن" التابع لدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، بحضانة مستشفى الزقازيق العام مع توفير الرعاية الصحية الكاملة له، وقررت النيابة اختيار اسم للطفل.

 

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من المواطن "محمود فايد"،  مقيم دائرة القسم ، يفيد بعثوره على رضيع بعمر يوم بمدخل العمارة السكنية التي يقطن بها بشارع "مدير الأمن" بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق.

 

وتبين من تحريات ضباط مباحث قسم ثاني الزقازيق، برئاسة المقدم أشرف ضيف، رئيس مباحث قسم ثاني الزقازيق، العثور على الرضيع ملفوفًا في قميص رجالي، فيما تبين أن الطفل لم يمر على ولادته أكثر من 48 ساعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، فيما يُكثف رجال المباحث، بإشراف العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث، جهودهم لتفريغ الكاميرات الموجودة بمحيط العمارة التي عُثر على الصغير بها، للتوصل إلي من قام بتركه في هذا المكان، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي قررت إيداع الطفل بحضانة مستشفي الزقازيق العام.

 

من جانبه، قال محمد عبد الحميد، المحامي بالمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، إن ذلك يخالف مواد قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، وبموجب هذا القانون يعاقب كل من الأبوين بتعريض حياة الطفل للخطر وذلك يعد إهمال جسيم في حق الطفل، موضحا أن المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة وسبق وتقدمت بمذكرة للتضامن الإجتماعي للتقدم بها للنائب العام لتعديل  بعض المواد في قانون الطفل التي تهدر حقه .


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