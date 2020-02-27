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نائب وزير الإسكان يلتقى بعثة البنك الدولى لدعم الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى‬

الخميس، 27 فبراير 2020 11:31 ص
نائب وزير الإسكان يلتقى بعثة البنك الدولى لدعم الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى‬ نائب وزير الإسكان يلتقى بعثة البنك الدولى
‫كتب أحمد حسن ‬

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‫التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ببعثة البنك الدولى، التى تزور جمهورية مصر العربية، لدعم الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، وذلك ضمن فعاليات تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة في المناطق الريفية القائم على النتائج (P for R)، وذلك بحضور أحد الخبراء الدوليين بمجال مياه الشرب والصرف الصحي، وفريق عمل وحدة إدارة المشروعات بالوزارة.‬
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‫وأكد الدكتور سيد إسماعيل، على الدور الفعال الذى تقدمه وزارة الإسكان بالتعاون مع فريق عمل البنك الدولى، من خلال وحدة إدارة المشروعات، وبتمويل من البرنامج لدعم الجهاز التنظيمى لتمكينه من القيام بدوره الرئيسى في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بجمهورية مصر العربية، موضحاً أن الجهاز التنظيمى يقوم بدور مهم فى تنظيم ومراقبة الجهات المختلفة، التي تقدم خدمة مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين، لضمان جودة الخدمة، كما أنه يقوم بمراجعة التعريفة المناسبة للخدمة.‬
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‫وأوضح نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن رئيس فريق العمل بالبنك الدولي، ألقى كلمة لبيان الهدف من زيارة البعثة، كما تم تقديم عرض تقديمى لوحدة إدارة المشروعات، لتوضيح جميع الأنشطة التي قامت بها الوحدة لتمكين الجهاز التنظيمى من تحقيق الأهداف المرجوة منه من خلال برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة في المناطق الريفية، والتي تتمثل في تحسين الأداء المؤسسي للجهاز من خلال بناء قدرات الموظفين، وتطوير خطة عمل للجهاز وإجراءات التشغيل القياسية، بالإضافة إلى تطوير نظام معلومات لخدمات المياه والصرف الصحي (WSS) لمتابعة أداء مقدمى الخدمة، وتطوير نموذج مالي خاص بالتعريفة المناسبة.‬

وزاره الاسكان

البنيه التحتية

الصرف الصحى

مشروعات المياه

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