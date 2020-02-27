نائب محافظ قنا يكرم الطلاب الفائزين فى ماراثون الثانوية للمتفوقين

قنا - وائل محمد

شهد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، حفل تكريم الطلاب الفائزين في الماراثون الرياضي الذي نظمته مدرسة قنا الثانوية للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" وذلك في حضور الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس رضوان عبد الرشيد رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة والدكتور حسن محمد حسن رئيس مجلس أمناء المدرسة والدكتور عبد الحكيم عباس مدير المدرسة.

أكد الدكتور حازم عمر، خلال كلمته أهمية تفعيل دور الأنشطة الطلابية بالمدارس لاسيما الرياضية منها بهدف رفع اللياقة البدنية وغرس القيم والمفاهيم الإيجابية التي تشكل إرثًا اجتماعيًا كالانتماء والولاء والاعتزاز بالوطن ورفع مستوى الوعي بأهمية استغلال الوقت وكيفية تنظيمه واستثماره في ممارسة الأنشطة المفيدة، معربًا عن خالص سعادته لمشاركته في هذا الحفل موكدًا أن مدارس Stem نموذج يحتذي به تسعى المحافظة إلى تعميم تجربته بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

ومن جانبه قدم وكيل وزارة التربية والتعليم شكره إلى القيادات التنفيذية بالمحافظة لدعمها المتواصل للمنظومة التعليمية مؤكدًا أن المحافظة زاخرة بالعقول الواعدة والمستنيرة من الشباب الذي يعد عصب ومستقبل مصر القادر حمل راية المستقبل والسير قدمًا في ركب مسيرة التنمية التي تشهدها مصر في شتى القطاعات.

جدير بالذكر أن الماراثون شارك فيه 130 متسابقا من طلاب مدارس STEM قنا والأقصر من الجنسين قطعوا مسافة 7كم وتم تكريم الفائزين منهم، وعلي هامش الاحتفال تم تكريم 13 طالبًا من الحاصلين علي مراكز متقدمة في معرض مصر للعلوم والهندسة "قنا المحلي 2020 RISEF ".

وفى سياق آخر كرم اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، المواطن سعودي عبد الرحيم عبد الكريم ، لقيامه بجمع القمامة ووضعها في الصناديق، وذلك بحضور حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

أوضح محافظ قنا أنه أثناء تجوله فجرًا بمنطقة الحميدات بمدينة قنا لاحظ قيام المواطن سعودي عبد الرحيم بشكل تطوعي بجمع القمامة الملقاة بالشوارع ووضعها في الصناديق المخصصة، وقدم المحافظ شهادة تقدير ومكافأة مالية للمواطن معربًا عن شكره وتقديره مشيرًا إلى أنه مثال يحتذي به بين أهالي المحافظة .

وأكد الداودي، أن المواطن شريك أساسي في نجاح منظومة النظافة خاصة مع التزامه بالقواعد الموضوعة بعدم إلقاء القمامة في الشارع ووضعها في الصناديق المخصصة لذلك من أجل الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والأماكن العامة .