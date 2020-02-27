نائب محافظ الدقهلية يطالب سرعة الانتهاء من وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى جمصة

الدقهلية - شريف الديب

أجرى هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، جولة تفقدية داخل مدينة جمصة بدأها بمستشفي جمصه المركزي " ب" تفقد خلالها العيادات الخارجية ومعمل كيمياء الدم وغرفة الأشعة ومطبخ المستشفي ووجه لمدير المستشفي بسرعة صيانة خطوط المياه داخل المطبخ وصيانة دورات المياه.

ووجه" الشيخ " لمدير المستشفي بسرعة الانتهاء من إنشاء وحدة معالجة مياه الغسيل الكلوي والانتهاء من كافة التجهيزات داخل القسم حتي يتم تشغيله في أسرع وقت لرفع المعاناة عن المواطنين داخل مدينة جمصه، كما وجه بسرعة استكمال فرش الأسره بالقسم الداخلي للمستشفى وتجهيز غرف العمليات علي أعلي مستوي لاستقبال المصابين والمرضي.

كما وجه نائب المحافظ مدير مرفق الإسعاف بجمصه بسرعة طرح سيارات الإسعاف القديمة للبيع والاستفادة من تلك الأموال المهدرة في شراء سيارات جديدة أو إعادة صيانة السيارات التي تحتاج للصيانة.

وأكد "الشيخ" على أن صحة المواطن وتقديم الخدمة الطبية له سواء إجراء عمليات جراحية أو صرف العلاج اللازم من أولي أولوياتنا تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام ببناء الإنسان والحفاظ على صحته.

وتفقد نائب المحافظ شاطئ جمصه وأشاد بأعمال تسوية الشاطئ الجارية ووجه لرئيس المدينة بسرعة الانتهاء من كافة أعمال تسوية الرمال وتنظيف الشاطئ قبل موسم شم النسيم واستعداد لموسم صيف 2020 لاستقبال المواطنين.

وقام "الشيخ " بتشكيل لجنة من "التفتيش والمتابعة بالمحافظة والصحة والتموين والطب البيطرى" للمرور علي المطاعم والمحلات بمدينة جمصه، وأسفرت الحملة عن ضبط 7 كيلو جبن شيدر وإعدام 44 كيلو من الأغذية المختلفة الفاسدة وتم تحرير 9 محاضر عدم حمل شهادات صحيه و 2 محضر عدم توافر اشتراطات صحيه لعدد من المحلات والمطاعم .

وشملت الجولة إزالة عدد من الاشغالات والمخالفات بشوارع المدينة ووجه نائب المحافظ لرئيس المدينة بضرورة استمرار تلك الحملات لإزالة كافة المخالفات والإشغالات من الشوارع وتجميل المدينة حتي تصبح جمصه من اجمل المدن الساحلية.

حضر الجولة المحاسب محمد عبدالباقي رئيس مجلس ومدينة جمصه وأحمد عرفة نائب رئيس المدينة.