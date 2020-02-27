اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 فبراير 2020 01:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

نائب محافظ الدقهلية يطالب سرعة الانتهاء من وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى جمصة

الخميس، 27 فبراير 2020 11:38 م
نائب محافظ الدقهلية يطالب سرعة الانتهاء من وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى جمصة هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، جولة تفقدية داخل مدينة جمصة بدأها بمستشفي جمصه المركزي " ب" تفقد خلالها العيادات الخارجية ومعمل كيمياء الدم وغرفة الأشعة ومطبخ المستشفي ووجه لمدير المستشفي بسرعة صيانة خطوط المياه داخل المطبخ وصيانة دورات المياه.

ووجه" الشيخ " لمدير المستشفي بسرعة الانتهاء من إنشاء وحدة معالجة مياه الغسيل الكلوي والانتهاء من كافة التجهيزات داخل القسم حتي يتم تشغيله في أسرع وقت لرفع المعاناة عن المواطنين داخل مدينة جمصه، كما وجه بسرعة استكمال فرش الأسره بالقسم الداخلي للمستشفى وتجهيز غرف العمليات علي أعلي مستوي لاستقبال المصابين والمرضي.
 
كما وجه نائب المحافظ مدير مرفق الإسعاف بجمصه بسرعة طرح سيارات الإسعاف القديمة للبيع والاستفادة من تلك الأموال المهدرة في شراء سيارات جديدة أو إعادة صيانة السيارات التي تحتاج للصيانة.
 
وأكد "الشيخ" على أن صحة المواطن وتقديم الخدمة الطبية له سواء إجراء عمليات جراحية أو صرف العلاج اللازم من أولي أولوياتنا تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام ببناء الإنسان والحفاظ على صحته.
 
وتفقد نائب المحافظ شاطئ جمصه وأشاد بأعمال تسوية الشاطئ الجارية ووجه لرئيس المدينة بسرعة الانتهاء من كافة أعمال تسوية الرمال وتنظيف الشاطئ قبل موسم شم النسيم واستعداد لموسم صيف 2020 لاستقبال المواطنين.
 
وقام "الشيخ " بتشكيل لجنة من "التفتيش والمتابعة بالمحافظة والصحة والتموين والطب البيطرى" للمرور علي المطاعم والمحلات بمدينة جمصه، وأسفرت الحملة عن ضبط 7 كيلو جبن شيدر وإعدام 44 كيلو من الأغذية المختلفة الفاسدة وتم تحرير 9 محاضر عدم حمل شهادات صحيه و 2 محضر عدم توافر اشتراطات صحيه لعدد من المحلات والمطاعم .
 
وشملت الجولة إزالة عدد من الاشغالات والمخالفات بشوارع المدينة ووجه نائب المحافظ لرئيس المدينة بضرورة استمرار تلك الحملات لإزالة كافة المخالفات والإشغالات من الشوارع وتجميل المدينة حتي تصبح جمصه من اجمل المدن الساحلية.
 
حضر الجولة المحاسب محمد عبدالباقي رئيس مجلس ومدينة جمصه وأحمد عرفة نائب رئيس المدينة.
 
جولة نائب محافظ الدقهلية داخل مدينة جمصة (1)
جولة نائب محافظ الدقهلية داخل مدينة جمصة
جولة نائب محافظ الدقهلية داخل مدينة جمصة (2)
جولة نائب محافظ الدقهلية داخل مدينة جمصة 
جولة نائب محافظ الدقهلية داخل مدينة جمصة (3)
جولة نائب محافظ الدقهلية داخل مدينة جمصة
جولة نائب محافظ الدقهلية داخل مدينة جمصة (4)
جولة نائب محافظ الدقهلية داخل مدينة جمصة 
جولة نائب محافظ الدقهلية داخل مدينة جمصة (5)
جولة نائب محافظ الدقهلية داخل مدينة جمصة 
 
 
 

الدقهلية

نائب محافظ الدقهلية

مستشفي جمصة

مخالفات مدينة جمصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نعينع و4 قراء آخرين يقرأون بعزاء الرئيس مبارك بمسجد المشير طنطاوى فى التجمع

نعينع و4 قراء آخرين يقرأون بعزاء الرئيس مبارك بمسجد المشير طنطاوى فى التجمع

خوفًا من كورونا.. عريس بحرينى يضع شرطًا لمصافحة المدعوين "فيديو"

خوفًا من كورونا.. عريس بحرينى يضع شرطًا لمصافحة المدعوين "فيديو"

ننشر أسماء المصابين الـ44 فى حادث انقلاب قطار مطروح بسيدى عبد الرحمن

ننشر أسماء المصابين الـ44 فى حادث انقلاب قطار مطروح بسيدى عبد الرحمن

أخبار × 24 ساعة.. إلزام شركات السياحة والطيران برد قيمة العمرة بعد تعليق الرحلات

أخبار × 24 ساعة.. إلزام شركات السياحة والطيران برد قيمة العمرة بعد تعليق الرحلات

الحكم على الصحفى فاروق أرهان بالسجن بتهمة إهانة الرئيس التركى

الحكم على الصحفى فاروق أرهان بالسجن بتهمة إهانة الرئيس التركى

خالد الجندى تعليقاً على وقف تأشيرات العمرة: الحفاظ على الأبدان مقدم على الأديان

خالد الجندى تعليقاً على وقف تأشيرات العمرة: الحفاظ على الأبدان مقدم على الأديان

محمد صلاح يتفوق تهديفيا على رونالدو فى دوريات "بيج 5"

محمد صلاح يتفوق تهديفيا على رونالدو فى دوريات "بيج 5"

مصر للطيران تلغى حجوزات جميع الركاب حاملى تأشيرات العمرة

مصر للطيران تلغى حجوزات جميع الركاب حاملى تأشيرات العمرة

علاء مبارك : نتقدم بالشكر لكل من واسانا وشاركنا حزننا فى مصابنا الجلل

علاء مبارك : نتقدم بالشكر لكل من واسانا وشاركنا حزننا فى مصابنا الجلل

لحم رخيص على السوشيال ميديا.. مدرس يروج لزواج القاصرات عرفيا في عمر 11 سنة بربع مليون جنيه لمدة أسبوع.. ومكافحة الإتجار في البشر تضبط المتهمين بالعجوزة.. وخبراء: جرائم تهدد الأمن الاجتماعي والسجن مصيرهم

لحم رخيص على السوشيال ميديا.. مدرس يروج لزواج القاصرات عرفيا في عمر 11 سنة بربع مليون جنيه لمدة أسبوع.. ومكافحة الإتجار في البشر تضبط المتهمين بالعجوزة.. وخبراء: جرائم تهدد الأمن الاجتماعي والسجن مصيرهم

بعثة مصر الدبلوماسية فى إيران: لا إصابات بفيروس كورونا بين الجالية المصرية

بعثة مصر الدبلوماسية فى إيران: لا إصابات بفيروس كورونا بين الجالية المصرية

س و ج.. هل يلحق رمضان صبحى بمواجهتى صن داونز فى دوري أبطال أفريقيا؟

س و ج.. هل يلحق رمضان صبحى بمواجهتى صن داونز فى دوري أبطال أفريقيا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة