مواقيت الصلاة اليوم الخميس 27/2/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الخميس ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاه الفجر 4:58 ص

توقيت صلاة الظهر 12:08 ص

ميعاد صلاة العصر 3:24

موعد صلاة المغرب 5:53

ميعاد صلاة العشاء 7:09



مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 5:03 ص

توقيت صلاة الظهر 12:13

موعد صلاة العصر 3:28

توقيت صلاة المغرب 5:56 م

موعد صلاة العشاء 7:14 م



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 4:54

توقيت صلاة الظهر 12:04 م

موعد صلاة العصر 3:20 م

ميعاد صلاة المغرب 49: 5 م

توقيت صلاة العشاء 7:06 م



مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 4:46 ص

توقيت صلاة الظهر 11:56

موعد صلاة العصر 3:14

توقيت صلاة المغرب 5:43 م

موعد صلاة العشاء 6:57 م



مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة الفجر 4:52 ص

توقيت صلاة الظهر 12:02 ص

موعد صلاة العصر 3:21 م

توقيت صلاة المغرب 5:51 م

موعد صلاة العشاء 7:04





ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :



مكة

موعد صلاة الفجر 5:24 ص

توقيت صلاة الظهر 12:34 م

موعد صلاة العصر 3:55 م

موعد صلاة المغرب 6:27 م

ميعاد صلاة العشاء 7:36 م



المدينة المنورة

موعد صلاة الفجر 5:24 ص

توقيت صلاة الظهر 12:34 م

موعد صلاة العصر 3:54 م

موعد صلاة المغرب 6:26 م

توقيت صلاة العشاء 7:36 م



الرياض

موعد صلاة الفجر 4:56 ص

توقيت صلاة الظهر 12:06 ص

موعد صلاة العصر 3:26 م

ميعاد صلاة المغرب 5:58 م

موعد صلاة العشاء 7:08 م



مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

موعد صلاة الفجر 4:43

توقيت صلاة الظهر 11:53 م

ميعاد صلاة العصر 3:10 م

موعد صلاة المغرب 5:39

موعد صلاة العشاء 6:54 م

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

موعد صلاة الفجر 5:26 ص

توقيت صلاة الظهر 12:36 م

موعد صلاة العصر 3:55 م

توقيت صلاة المغرب 6:24 م

موعد صلاة العشاء 7:37 م



مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

موعد صلاة الفجر 5:30 ص

توقيت صلاة الظهر 12:41 م

موعد صلاة العصر 3:54 م

توقيت صلاة المغرب 6:22 م

موعد صلاة العشاء 7:42



مواقيت الصلاة بالكويت

توقيت صلاة الفجر 4:51 ص

موعد صلاة الظهر 12:01 ص

ميعاد صلاة العصر 3:18 م

توقيت صلاة المغرب 5:46 م

مواقيت صلاة العشاء 7:02 م

