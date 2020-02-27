مواقيت الصلاة اليوم الخميس 27/2/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الخميس ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاه الفجر 4:58 ص
توقيت صلاة الظهر 12:08 ص
ميعاد صلاة العصر 3:24
موعد صلاة المغرب 5:53
ميعاد صلاة العشاء 7:09
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 5:03 ص
توقيت صلاة الظهر 12:13
موعد صلاة العصر 3:28
توقيت صلاة المغرب 5:56 م
موعد صلاة العشاء 7:14 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 4:54
توقيت صلاة الظهر 12:04 م
موعد صلاة العصر 3:20 م
ميعاد صلاة المغرب 49: 5 م
توقيت صلاة العشاء 7:06 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 4:46 ص
توقيت صلاة الظهر 11:56
موعد صلاة العصر 3:14
توقيت صلاة المغرب 5:43 م
موعد صلاة العشاء 6:57 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 4:52 ص
توقيت صلاة الظهر 12:02 ص
موعد صلاة العصر 3:21 م
توقيت صلاة المغرب 5:51 م
موعد صلاة العشاء 7:04
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
مكة
موعد صلاة الفجر 5:24 ص
توقيت صلاة الظهر 12:34 م
موعد صلاة العصر 3:55 م
موعد صلاة المغرب 6:27 م
ميعاد صلاة العشاء 7:36 م
المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر 5:24 ص
توقيت صلاة الظهر 12:34 م
موعد صلاة العصر 3:54 م
موعد صلاة المغرب 6:26 م
توقيت صلاة العشاء 7:36 م
الرياض
موعد صلاة الفجر 4:56 ص
توقيت صلاة الظهر 12:06 ص
موعد صلاة العصر 3:26 م
ميعاد صلاة المغرب 5:58 م
موعد صلاة العشاء 7:08 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
موعد صلاة الفجر 4:43
توقيت صلاة الظهر 11:53 م
ميعاد صلاة العصر 3:10 م
موعد صلاة المغرب 5:39
موعد صلاة العشاء 6:54 م
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
موعد صلاة الفجر 5:26 ص
توقيت صلاة الظهر 12:36 م
موعد صلاة العصر 3:55 م
توقيت صلاة المغرب 6:24 م
موعد صلاة العشاء 7:37 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
موعد صلاة الفجر 5:30 ص
توقيت صلاة الظهر 12:41 م
موعد صلاة العصر 3:54 م
توقيت صلاة المغرب 6:22 م
موعد صلاة العشاء 7:42
مواقيت الصلاة بالكويت
توقيت صلاة الفجر 4:51 ص
موعد صلاة الظهر 12:01 ص
ميعاد صلاة العصر 3:18 م
توقيت صلاة المغرب 5:46 م
مواقيت صلاة العشاء 7:02 م
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