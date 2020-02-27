منغوليا: حظر دخول المسافرين من ثلاث دول اعتبارا من الغد بسبب تفشى كورونا

قالت السفارة اليابانية في أولان باتور إن الحكومة المنغولية ستحظر دخول المواطنين الأجانب الذين كانوا في اليابان أو كوريا الجنوبية أو إيطاليا خلال الـ14 يوما السابقة، وذلك اعتبارا من غد الجمعة.
وأضافت السفارة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الخميس - أنه تم إبلاغ المواطنين اليابانيين في منغوليا بهذا الأمر.
يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
كما أعلنت منغوليا عزمها تعليق تصدير الفحم للصين حتى الثانى من مارس المقبل، على خلفية تفشى فيروس كورونا، وأوضحت لجنة الطوارىء الحكومية فى منغوليا - حسبما ذكرت شبكة (سى إن إن) الأمريكية اليوم الأربعاء، أنه تم اتخاذ القرار عقب إعلان الصين عن تسجيل حالتي إصابة مؤكدة بالفيروس بالقرب من معابرها الحدودية مع منغوليا.
وكانت منغوليا قد أعلنت تعليق الدراسة حتى الثانى من مارس المقبل، كما حظرت التجمعات العامة، في مسعى لمنع انتشار فيروس "كورونا" علما بأنها لم تسجل حتى الآن أى حالات إصابة مؤكدة، كما قامت بإجلاء 32 من رعاياها من مدينة "ووهان" الصينية، مركز تفشي الفيروس.
وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين تسجيل 1114 وفاة و44730 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) فى شتى أنحاء البلاد حتى نهاية أمس، وذكرت اللجنة - فى تقريرها اليومى - أنها تلقت تقارير عن 2015 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس و97 حالة وفاة جديدة يوم الثلاثاء، بواقع 94 حالة في مقاطعة هوبي (مركز انتشار الفيروس) وحالة واحدة في كل من خنان وهونان وتشونغتشينغ.
وأضافت اللجنة أن 8204 مرضى ما يزالون في حالة حرجة، ويشتبه في إصابة 16067 شخصا بالفيروس، فيما خرج 4740 شخصا من المستشفى بعد شفائهم، مشيرة إلى أنه تم تعقب 451462 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين، وأن 185037 ما يزالون تحت الملاحظة.
وبنهاية يوم الثلاثاء، تم الإبلاغ عن 49 حالة إصابة مؤكدة بينهم وفاة واحدة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و10 حالات مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و18 حالة في مقاطعة تايوان، فيما تعافى مريض واحد في كل من ماكاو وتايوان.
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