منغوليا: حظر دخول المسافرين من ثلاث دول اعتبارا من الغد بسبب تفشى كورونا

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قالت السفارة اليابانية في أولان باتور إن الحكومة المنغولية ستحظر دخول المواطنين الأجانب الذين كانوا في اليابان أو كوريا الجنوبية أو إيطاليا خلال الـ14 يوما السابقة، وذلك اعتبارا من غد الجمعة.

وأضافت السفارة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الخميس - أنه تم إبلاغ المواطنين اليابانيين في منغوليا بهذا الأمر.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).