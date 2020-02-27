"مناسب".. هكذا يرى المغردون قرار السعودية تعليق العمرة والسياحة بسبب كورونا

كتب هيثم سلامة

عقب إعلان الحكومة السعودية قرارها بتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوى الشريف مؤقتاً بسبب تطورات انتشار فيروس كورونا، ووصف عدد من المغردين القرار بالمناسب فى ظل تزايد حجم المصابين فى الدول العربية والأوروبية خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت إحدى المغردات: "والله أنكم كفؤ، الله يحفظ ديارنا من كل مكروه، أفضل قرار صراحة كنا خايفين من حكاية العمرة"، وغرد آخر: "قرار صائب اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين".



قرار سليم

وكتب أخر: "تعليق الدخول إلى السعودية لأغراض العمرة والسياحة وتنقلات الأشقاء فى مجلس التعاون الخليجى داخل المملكة بسبب الكورونا.. فهذا هو القرار الصحيح والصائب.. ونسأل الله أن يحمينا وإياكم".





وترى إحدى المغردات أن ذلك القرار صائب، قائلة: "والله أنا أفتخر أنى ولدت بالسعودية لما أشوف كيف يبذلون كل جهدهم عشان يمنعون هالمرض من دخول المملكة، ولما يأخذون احتياطاتهم عشان المواطنين والمقيمين لا يتضررون.. صح كل شىء بيد رب العالمين بس اهتمام الصحة واهتمام الملك وولى عهده بصحة كل شخص".





يشار إلى أن الحكومة السعودية أصدرت قرارًا بتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوى الشريف مؤقتاً، بينما أوضحت وزارة الخارجية السعودية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الجهات الصحية المختصة فى المملكة العربية السعودية تتابع عن كثب تطورات انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID)، وتؤكد الوزارة حرص حكومة المملكة من خلال تلك الجهات؛ على تطبيق المعايير الدولية المعتمدة، ودعم جهود الدول والمنظمات الدولية، وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفايروس ومحاصرته والقضاء عليه بإذن الله.

وتابعت: "واستكمالاً للجهود التى جرى اتخاذها والرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين وكل من ينوى أن يفد إلى أراضي المملكة لأداء مناسك العمرة أو زيارة المسجد النبوي أو لغرض السياحة، وبناءً على توصيات الجهات الصحية المختصة بتطبيق أعلى المعايير الاحترازية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية لمنع وصول فايروس كورونا الجديد (19-COVID) إلى المملكة وانتشاره"، فقد قررت حكومة المملكة اتخاذ الإجراءات الاحترازية التالية:

1 / تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوى الشريف مؤقتاً.

2 /تعليق الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التى يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID) منها خطراً، وفق المعايير التى تحددها الجهات الصحية المختصة بالمملكة.

3 / تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطنى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، ويستثنى من ذلك السعوديون الموجودون فى الخارج فى حال كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطنو دول مجلس التعاون الموجودون داخل المملكة حالياً، ويرغبون فى العودة منها إلى دولهم، فى حال كان دخولهم ببطاقة الهوية الوطنية، وذلك لتتحقق الجهات المعنية في المنافذ من الدول التى زارها القادم قبل وصوله إلى المملكة، وتطبيق الاحترازات الصحية للتعامل مع القادمين من تلك الدول.

وتؤكد المملكة على أن هذه الإجراءات مؤقتة، وتخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة وتجدد المملكة دعمها لكافة الإجراءات الدولية المتخذة للحد من انتشار الفايروس وتهيب وزارة الخارجية بالمواطنين عدم السفر إلى الدول التى تشهد انتشاراً لفيروس كورونا الجديد (19-COVID) .