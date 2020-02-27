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مفيد فوزى: نحتاج تدشين ستوديو يجمع بين الثقافة والإعلام والتضامن

الخميس، 27 فبراير 2020 03:11 م
مفيد فوزى: نحتاج تدشين ستوديو يجمع بين الثقافة والإعلام والتضامن مفيد فوزى
كتب مدحت وهبة

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قال الإعلامي مفيد فوزى، إننا فى حاجة إلى ستوديوهات لنشر أفكار برنامج "وعى"، لتكون مشابة لستوديوهات تحليل الكرة، مشيرا إلى أن المجتمع يرتكب أخطاء لأنه بلا وعى، لافتا إلى أن مشكلة مصر الحقيقية الزحام الشديد قائلا: "مصر ولادة وبها كم هائل من الخلفة وكأنها رياضة تمارس، وجملة كل عيل بيتولد برزقه لا تبني أمة".


وطالب مفيد فوزى، بتدشين "ستوديو وعى" يجمع بين الثقافة والإعلام والتضامن لرفع منسوب الوعى.


جاء ذلك خلال إطلاق وزارة التضامن الاجتماعي، برنامج "وعى" للتنمية المجتمعية"، فى إطار الاستثمار في البشر حيث يعمل "وعى" على تشكيل الوعى الإيجابى تجاه 12 قضية مجتمعية، هى التمكين الاقتصادى، التعليم والمعرفة ومحو الأمية، صحة الأم والطفل، التربية الوالدية الإيجابية، الاكتشاف المبكر للإعاقة، الهجرة غير الشرعية، الزيادة السكانية، ختان الإناث، زواج الأطفال، النظافة والصحة العامة، مكافحة المخدرات، المواطنة واحترام التنوع الديني والثقافى.



كانت نيفين القباج وزيرة التضامن قد أكدت أن الوزارة تعمل حالياً على إطلاق منهج متكامل للقضايا المجتمعية يعمل على التوعية وترسيخ القيم للتصدى للظواهر الاجتماعية السلبية كالإدمان والزواج المبكر وكثرة الإنجاب والاتكالية، وسيتم إطلاق برنامج "وعى" اليوم الخميس لخدمة هذا الشأن، ويهدف لمحاربة التدخين، وتعاطى المخدرات، وختان الإناث، كما أن الوزارة اتخذت خطوات حاسمة نحو تنفيذ برنامج فرصة الذى يعمل على تحويل أفراد الأسر فى سن العمل وقادرة على العمل والمتلقية للمساعدات إلى الإنتاجية، وقد تم إضافة مكونات مثل جلسات تعديل التوجهات وبناء الثقة وتشجيع وتحفيز الافراد على العمل، والتركيز على تصميم وتنفيذ سلاسل القيمة المبنية على العرض والطلب فى المشروعات المدرة للدخل، والتركيز على القيمة المضافة والعمل الجماعى فى المشروعات متناهية الصغر، مؤكدة أن البرنامج بدوره يوفر خدمات التدريب والتوظيف وتوفير أدوات الإنتاج وإكساب المهارات والمعارف وخاصة الثقافة المالية والشمول المالى، وسيتم تنفيذه بالتعاون مع عدد كبير من الشركاء فى مختلف المحافظات وخاصة الصعيد.



 

جانب من مؤتمر إطلاق برنامج وعى للتنمية المجتمعية (1)
جانب من مؤتمر إطلاق برنامج وعى للتنمية المجتمعية 

 

جانب من مؤتمر إطلاق برنامج وعى للتنمية المجتمعية (2)
جانب من مؤتمر إطلاق برنامج وعى للتنمية المجتمعية

 

 

جانب من مؤتمر إطلاق برنامج وعى للتنمية المجتمعية (3)
جانب من مؤتمر إطلاق برنامج وعى للتنمية المجتمعية 

 

 

جانب من مؤتمر إطلاق برنامج وعى للتنمية المجتمعية (4)
جانب من مؤتمر إطلاق برنامج وعى للتنمية المجتمعية

 

 

جانب من مؤتمر إطلاق برنامج وعى للتنمية المجتمعية (5)
جانب من مؤتمر إطلاق برنامج وعى للتنمية المجتمعية

 

 

جانب من مؤتمر إطلاق برنامج وعى للتنمية المجتمعية (6)
جانب من مؤتمر إطلاق برنامج وعى للتنمية المجتمعية 

 

 

جانب من مؤتمر إطلاق برنامج وعى للتنمية المجتمعية (7)
جانب من مؤتمر إطلاق برنامج وعى للتنمية المجتمعية 

 

 

جانب من مؤتمر إطلاق برنامج وعى للتنمية المجتمعية (8)
جانب من مؤتمر إطلاق برنامج وعى للتنمية المجتمعية 

 

 

جانب من مؤتمر إطلاق برنامج وعى للتنمية المجتمعية (9)
جانب من مؤتمر إطلاق برنامج وعى للتنمية المجتمعية

 

 

جانب من مؤتمر إطلاق برنامج وعى للتنمية المجتمعية (10)
جانب من مؤتمر إطلاق برنامج وعى للتنمية المجتمعية 

 


 


مفيد فوزي

استوديو الثقافة والإعلام والتضامن

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