اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 فبراير 2020 02:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مطار القاهرة يبدأ تنفيذ قرار السعودية بمنع سفر تأشيرات العمرة والسياحة

الخميس، 27 فبراير 2020 12:54 م
مطار القاهرة يبدأ تنفيذ قرار السعودية بمنع سفر تأشيرات العمرة والسياحة مطار القاهرة - أرشيفية
كتبت رحاب نبيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأت سلطات مطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، تنفيذ قرار السلطات السعودية بمنع سفر المعتمرين أو حاملي التأشيرات السياحية بسبب انتشار فيروس "كورونا"، وقامت شركات الطيران بإلغاء سفر العشرات من المعتمرين داخل مبانى الركاب الثلاثة بالمطار على مختلف رحلات الطيران المتجهة إلى جدة والمدينة المنورة، كما تم التنسيق مع السلطات العاملة بالمطار لتطبيق القرار، صرحت بذلك مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولى.
 
 
وأضافت المصادر، أنه تم الدفع بأعداد زيادة من منسقين الصالات والعاملين بشركات الطيران بتوجيهات من المحاسب مجدي إسحاق، رئيس شركة ميناء القاهرة الدولى، قاموا باستقبال المعتمرين وإبلاغهم بالقرار داخل مبانى الركاب، وتم توجيههم إلى مكاتب شركات الطيران لتعديل الحجوزات أو إلغائها.
 
 
وأشارت المصادر، إلى أن رحلات العمرة كانت تعمل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إلا أن الجهات العاملة بالمطار تلقت خطابًا بوقف سفر حاملى تأشيرات العمرة والسياحة، والسماح بسفر حاملى الإقامات أو المواطنين السعوديين إلى مختلف المدن السعودية.
 
 
وكانت السلطات السعودية، أصدرت بيانًا، جاء فيه بناء على التوجيهات الواردة لوزارة الحج والعمرة بخصوص الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة لمنع وصول فيروس "كورونا" الجديد، وضمن عدة إجراءات احترازية، فقد تم تعليق دخول غير السعوديين للمملكة لاغراض العمرة والزيارة، وإيقاف إصدار التأشيرات مؤقتا، كما تؤكد الوزارة على شركات ومؤسسات العمرة والوكلاء الخارجيين إلغاء أي حجوزات مستقبلية من تاريخه وحتى إشعار آخر.

 


مطار القاهرة

السعودية

المعتمرين

قرار السعودية بخصوص العمرة

ايقاف العمرة

فيروس كورونا

قرار السعودية بمنع المعتمرين

اليوم السابع بلس

اخبار مصرية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أوباما خارج قائمة الزمالك فى مواجهة الترجى.. وجنش يظهر لأول مرة

أوباما خارج قائمة الزمالك فى مواجهة الترجى.. وجنش يظهر لأول مرة

إسرائيل تسجل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لشخص عائد من إيطاليا

إسرائيل تسجل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لشخص عائد من إيطاليا

الصحة: خروج الأجنبى حامل كورونا من الحجر الصحى غدا بعد التأكد من سلامته

الصحة: خروج الأجنبى حامل كورونا من الحجر الصحى غدا بعد التأكد من سلامته

أزمة عقوبات مباراة السوبر تتصاعد.. الأهلى يبدأ تحركاته القانونية بتظلم للجبلاية.. الزمالك يرفض الاعتراف بها ويؤكد بطلان لائحة الانضباط.. واتحاد الكرة: القرارات قانونية 100% وأعلنا اللائحة 20 سبتمبر

أزمة عقوبات مباراة السوبر تتصاعد.. الأهلى يبدأ تحركاته القانونية بتظلم للجبلاية.. الزمالك يرفض الاعتراف بها ويؤكد بطلان لائحة الانضباط.. واتحاد الكرة: القرارات قانونية 100% وأعلنا اللائحة 20 سبتمبر

الداخلية تضبط أدمن صفحة زواج القاصرات.. تروج للراغبين بـ100 ألف للزبون

الداخلية تضبط أدمن صفحة زواج القاصرات.. تروج للراغبين بـ100 ألف للزبون

مطار القاهرة يبدأ تنفيذ قرار السعودية بمنع سفر تأشيرات العمرة والسياحة

مطار القاهرة يبدأ تنفيذ قرار السعودية بمنع سفر تأشيرات العمرة والسياحة

هل تعاد مباراة سوبر الأهلى والزمالك بسبب عدم تطبيق الـvar؟..اتحاد الكرة يرد

هل تعاد مباراة سوبر الأهلى والزمالك بسبب عدم تطبيق الـvar؟..اتحاد الكرة يرد

صحف إيطاليا وإسبانيا تهاجم زيدان وسارى بعد السقوط بدورى أبطال أوروبا.. ريال مدريد يخسر لأول مرة فى التاريخ من مانشستر سيتى.. ليون يهدد حلم رونالدو مع يوفنتوس.. ومدرب الملكى يقترب من أول إقصاء أوروبى فى مسيرته

صحف إيطاليا وإسبانيا تهاجم زيدان وسارى بعد السقوط بدورى أبطال أوروبا.. ريال مدريد يخسر لأول مرة فى التاريخ من مانشستر سيتى.. ليون يهدد حلم رونالدو مع يوفنتوس.. ومدرب الملكى يقترب من أول إقصاء أوروبى فى مسيرته

حفيد مبارك فى رسالة مؤثرة لجده: ربنا أطال عمرك لحد ما شفت أعداءك بالسجون

حفيد مبارك فى رسالة مؤثرة لجده: ربنا أطال عمرك لحد ما شفت أعداءك بالسجون

اتحاد الكرة: عقوبات الانضباط قانونية 100%.. وغير ملزمين بعرض اللائحة

اتحاد الكرة: عقوبات الانضباط قانونية 100%.. وغير ملزمين بعرض اللائحة

الإسكان: استكمال سداد مقدم حجز دار مصر وسكن مصر وJANNA بعد وقف التعامل

الإسكان: استكمال سداد مقدم حجز دار مصر وسكن مصر وJANNA بعد وقف التعامل

"جنايات دمنهور" تحيل أوراق 5 متهمين بتخريب أنابيب البترول فى البحيرة للمفتى

"جنايات دمنهور" تحيل أوراق 5 متهمين بتخريب أنابيب البترول فى البحيرة للمفتى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة