مطار القاهرة يبدأ تنفيذ قرار السعودية بمنع سفر تأشيرات العمرة والسياحة

بدأت سلطات مطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، تنفيذ قرار السلطات السعودية بمنع سفر المعتمرين أو حاملي التأشيرات السياحية بسبب انتشار فيروس "كورونا"، وقامت شركات الطيران بإلغاء سفر العشرات من المعتمرين داخل مبانى الركاب الثلاثة بالمطار على مختلف رحلات الطيران المتجهة إلى جدة والمدينة المنورة، كما تم التنسيق مع السلطات العاملة بالمطار لتطبيق القرار، صرحت بذلك مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولى.

وأضافت المصادر، أنه تم الدفع بأعداد زيادة من منسقين الصالات والعاملين بشركات الطيران بتوجيهات من المحاسب مجدي إسحاق، رئيس شركة ميناء القاهرة الدولى، قاموا باستقبال المعتمرين وإبلاغهم بالقرار داخل مبانى الركاب، وتم توجيههم إلى مكاتب شركات الطيران لتعديل الحجوزات أو إلغائها.

وأشارت المصادر، إلى أن رحلات العمرة كانت تعمل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إلا أن الجهات العاملة بالمطار تلقت خطابًا بوقف سفر حاملى تأشيرات العمرة والسياحة، والسماح بسفر حاملى الإقامات أو المواطنين السعوديين إلى مختلف المدن السعودية.

وكانت السلطات السعودية، أصدرت بيانًا، جاء فيه بناء على التوجيهات الواردة لوزارة الحج والعمرة بخصوص الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة لمنع وصول فيروس "كورونا" الجديد، وضمن عدة إجراءات احترازية، فقد تم تعليق دخول غير السعوديين للمملكة لاغراض العمرة والزيارة، وإيقاف إصدار التأشيرات مؤقتا، كما تؤكد الوزارة على شركات ومؤسسات العمرة والوكلاء الخارجيين إلغاء أي حجوزات مستقبلية من تاريخه وحتى إشعار آخر.