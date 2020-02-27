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مصر للطيران تلغى حجوزات جميع الركاب حاملى تأشيرات العمرة

الخميس، 27 فبراير 2020 05:36 م
مصر للطيران تلغى حجوزات جميع الركاب حاملى تأشيرات العمرة طائرة مصر للطيران
كتب محمود عبد الغنى

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أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران أنه بناءً على قرار الحكومة السعودية بتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتاً من حاملي تأشيرات العمرة، وكذلك حاملي تأشيرات السياحة، القادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID) منها خطراً، ووفقاً للمعايير الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية  للحد من انتشار الفيروس.
 
وتؤكد الشركة الوطنية مصر للطيران على التزامها الكامل بتلك القرارات مع التأكيد على استمرار القيام بتشغيل كافة رحلاتها من والي المملكة العربية السعودية،  و متابعة الموقف اولاً بأول وفقاً  للمستجدات والقرارات الصادرة من الجانب السعودي في هذا الشأن.
 
وقررت مصر للطيران الغاء حجوزات جميع الركاب حاملي (تاشيرات العمرة )سواء كانت مجموعات  أو أفراد اعتباراً من اليوم الخميس 27 فبراير 2020  وحتي اشعار أخر، مع التأكيد علي اعفاء كافة تذاكر العمرة الصادرة بحجز مؤكد الي المملكة العربية السعودية من جميع القيود والغرامات عند( اعادة الحجز- تغيير خط السير- الاسترداد- التخلف عن السفر).
 
 

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