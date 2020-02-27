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مصر للسياحة: دخول الفيوم ضمن المقاصد السياحية يدعم القطاع

الخميس، 27 فبراير 2020 02:45 م
مصر للسياحة: دخول الفيوم ضمن المقاصد السياحية يدعم القطاع الفيوم - ارشيفيه
كتب عبد الحليم سالم

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أكد سامح سعد الرئيس التنفيذي لشركة مصر للسياحة، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، على أهمية تنويع المنتجات السياحية، بما يتوافق مع الطلب السياحي من الشرائح المختلفة.
 
وأشار فى بيان اليوم ، أن محافظة الفيوم تعد مقصدا سياحيا متميزا، ليس فقط للسياحة المحلية، بل أيضا للسياحة الوافدة، بما يعزز من الحراك السياحي ويضيف للقطاع السياحى المصرى .
 
وأضاف سامح سعد، أن الحكومة تدعم بقوة ملف السياحة، وتعول عليه كثيرا فى النهوض بالاقتصاد، لافتا إلى أن الشركة القابضة للسياحة، برئاسة ميرفت حطبه، تحرص على مشاركة الشركات التابعة سواء بالحضور أو بالرعاية للمؤتمرات السياحية الكبيرة، بما يساهم مع التوجه نحو الاستدامة وتتوافق مع رؤية مصر 2030 .
 
أوضح سعد أن السياحة فى مصر، ليست فقط شاطئية وثقافية فقط، بل أيضا هناك سياحة ريفية وسياحة السفارى وسياحة رياضية، وأن الفيوم تمتاز بانماط سياحية متنوعة.
 
وأشار إلى أن قرب الفيوم من القاهرة يشكل ميزة إضافية، لذا يمكن فى تضمينها فى برامج القاهرة والجيزة، بما يعزز حركة السياحة الوافدة للمحافظة الواعدة، لافتًا أن الشركة القابضة للسياحة والفنادق ممثلة فى الشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركة ايجوث العامة للسياحة، وشركة مصر للسياحة حرصت على رعاية المؤتمر الدولى الثانى عشر للسياحة الذى تنظمه كلية السياحة والفنادق جامعه الفيوم بأحد فنادق محافظة الفيوم اليوم .
 
وتأتي أهمية المشاركة فى إطار السعى الحثيث نحو العمل التكاملى بين القطاعات الحكومية والمهنية والأكاديمية للنهوض بصناعة السياحة.
 
جدير بالذكر أن كل شركات القابضة للسياحة نجحت فى تجاوز خسائرها السنوات الماضية وتحولت إلى الربحية .
 
 

القابضة للسياحة

سامح سعد

ميرفت حطبة

قطاع الأعمال العام

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