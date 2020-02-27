اليوم السابع
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الخميس، 27 فبراير 2020 05:58 م
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مصر تبرم اتفاق تسوية بشأن احكام التحكيم الدولي المتعلقة بمصنع إسالة الغاز

الخميس، 27 فبراير 2020 05:49 م
مصر تبرم اتفاق تسوية بشأن احكام التحكيم الدولي المتعلقة بمصنع إسالة الغاز البترول توقع اتفاقية تسوية بشأن احكام التحكيم الدولي المتعلقة بمصنع إسالة الغاز بدمياط
كتبت - مروة الغول

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أبرمت مصر اتفاق تسوية واخر اتفاق إطاري بين كل من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية" إيجاس وشركة إيني ومجموعة ناتورجي للطاقة وشركة يونيون فينوسا جاس والشركة المصرية الاسبانية للغاز "سيجاس"، وذلك وفقا لمجموعة من الخطوات اللازمة لدخول التسوية حيز النفاذ وبتاريخ دخول اتفاقية التسوية لحيز النفاذ.
 
وسيتم تسوية أحكام التحكيم الدولى الصادرة ضد مصر وإنهاء كافة النزاعات القائمة وبشكل نهائي بين مصر وشركة إيجاس من جانب وشركتى يونيون فينوسا جاس وسيجاس من جانب آخر، بشأن اتفاقيات بيع وشراء ا لغاز الطبيعي واستخدام مصنع الإسالة لتسييل الغاز الطبيعي بمصنع الإسالة بدمياط . 
 
يأتى ذلك فى ضوء اهتمام الدولة بتسوية كافة النزاعات مع المستشمرين لتشجيع مناخ الاستثمار والعمل على جذبة داخل جمهورية مصر العربية.
 
 
 
 
 
 

البترول

الغاز

مصنع إسالة الغاز بدمياط

التحكيم الدولي

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