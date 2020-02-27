مصرع شخص والبحث عن آخرين تحت الأنقاض فى انهيار سور مدرسة بقنا

تلقى اللواء شريف عبدالحميد ،مدير أمن قنا ، إخطارًا من العميد سامح نسيم مدير الحماية المدنية يفيد انتشال جثة "ع. ز.ا" 45 عاما ، فى انهيار سور المدرسة المهنية بمدينة فرشوط شمال محافظة قنا، وانتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة المقدم أحمد نعيم ، والنقيب علاء الديب ، إلى مقر الواقعة ، للبحث عن آخرين تحت الأنقاض، تم نقل الجثة إلى المستشفى ،وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



فى سياق آخر، عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشارجمال محمد ابراهيم الشريف، وعضوية المستشارين أيمن عبدالحكيم القاضي ومحمود شوقي موافي، وسكرتارية يوسف الشيخ وكرم الطاهر وأسامة الأمير، 3 متهمين بالإعدام شنقًا ، وعاقبت آخر بالسجن 15 سنة في نفس القضية.



وكانت الأجهزة الأمنية بفرشوط، تلقت بلاغًا، في أكتوبر 2013، بالعثور على جثة عرفات أحمد محمد علي، 33 عامًا، عامل ومقيم فرشوط، داخل قطعة أرض زراعية.



وكشفت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة، " عبدالمعطي.ع.م، وعلي.ح.ا، وعبدالحميد.ج.ا، إعدام ، محمود. ا. ك، " أصدقاء المجني عليه، وقاموا باصطحابه إلى أرض زراعية، وكان بحوزته 31 ألف جنيه، لشراء سيارة، و قاموا بالتعدي عليه بقطعة من الحديد، حتى لقي مصرعه، والاستيلاء على المبلغ، وتقسيمه فيما بينهم، والتخلص من الأداء المستخدمة في الجريمة في أحد المصارف بالقرب من محل الواقعة والتي تم ضبطها ، تم إحالة القضية التي حملت رقم 613 لعام 2014 جنايات فرشوط، 375 لعام 2014 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، التي عاقبت 3 متهمين ، بالإعدام شنقا وآخر بالسجن 15 سنة.









