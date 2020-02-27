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مصدر عسكرى روسى ينفى سيطرة المعارضة السورية على سراقب

الخميس، 27 فبراير 2020 09:38 ص
مصدر عسكرى روسى ينفى سيطرة المعارضة السورية على سراقب الوضع فى سوريا - صورة أرشيفية
رويترز

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نفى مصدر عسكري روسي في نبأ نشرته وكالات أنباء روسية اليوم الخميس، مزاعم مقاتلو المعارضة السورية من استعادتهم السيطرة على مدينة سراقب الاستراتيجية.

كان مقاتلو المعارضة المدعومون من الجيش التركي قد زعموا فى وقت سابق اليوم إنهم استعادوا سراقب، وقال إن قوات الحكومة السورية صدت بنجاح هجوم شنه مقاتلو المعارضة على سراقب.

يذكر أن وزير الخارجية الروسى سيرجي لافروف، أكد أنه لا توجد أى مفاجأة فى قصف مواقع الإرهابيين فى سوريا ردا على ما يقومون به من قصف للمواقع الروسية والسورية والأهداف المدنية هناك.

وقال لافروف "لقد كان من الواضح أن منطقة خفض التصعيد في إدلب تتحول إلى منطقة تصعيد؛ وذلك لأن العصابات التي لا ترغب في أن تنفصل عن الإرهابيين كانت تقصف الأهداف خارج حدود منطقة خفض التصعيد هذه"، موضحا أنه "لم يتفق أحد في إطار الاتفاقيات، التي جرت بين الرئيسين الروسي والتركي، على عدم الرد على قصف الإرهابيين في حالة قيامهم بالقصف"

وأشار إلى أن "قصف الإرهابيين في إدلب السورية ليست مفاجأة لأحد.. إنني على ثقة من أن العسكريين الأتراك في الميدان يفهمون ذلك جيدا"، مؤكدا أن الإرهابيين هاجموا مواقع روسية سورية ومرافق مدنية أكثر من مرة من المنطقة التي يتم فيها نشر نقاط المراقبة التركية.  


سوريا

روسيا

سراقب

الحكومة السورية

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