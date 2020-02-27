مصادر: لم تحدث أى حالات تعدٍ على لاعب كرة قدم أو إتلاف سيارته

كتب: محمود عبد الراضى

تداولت مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية خبر حول تعرض لاعب كرة قدم بأحد الأندية المصرية للتعدى عليه بالشقة محل إقامته وإتلاف إطار سيارته أثناء توقفها أمام العقار محل سكنه بمنطقة المهندسين بالجيزة.

واتضح من أقوال الشهود عدم حدوث تعدى على اللاعب أو شقته أو سيارته، وتبين عدم وجود ثمة تلفيات بالسيارة، وأكد الشخص القائم على تنظيف سيارة اللاعب، بأنه لاحظ أن أحد إطاراتها فارغ، دون حدوث ثمة تلفيات به فأخبر اللاعب الذى طلب منه التوجه بالسيارة لإصلاح الإطار، فقام بقيادتها وتوجه لأحد محال إصلاح الإطارات.. حيث أخبره عامل المحل أنه لا يمكن إصلاح الإطار لتلفه نتيجة السير به وهو فارغ من الهواء، وقد أيد العامل ذات المضمون وقرر بقيامه بإستبدال الإطار التالف بآخر جديد.

وكان لاعب الزمالك إمام عاشور قد قال فى وقت سابق، إن مجهولين حاولوا التعدى عليه، وإنه حرر محضرا بالواقعة، وتداول رواد السوشيال ميديا المعلومة على نطاق واسع، قبل أن يؤكد مصدر عدم تعرض أى لاعب لمحاولات تعدٍ