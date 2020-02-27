"مشهد سينمائى".. ألسنة دخان بركان بوباكتبيتل تغطى سماء المكسيك.. فيديو

كتب محمد شعلان

أظهرت لقطات فيديو جديد مشهد مرعب لألسنة الدخان وهي تصعد من بركان بوباكتبيتل لتنتشر في سماء المكسيك، وعرضت شبكة ABC News الأمريكية، لقطات الفيديو للدخان وهي تتجه من مكان البركان إلى سماء وسط المدينة لتغطي السماء في صورة مفزعة، وبعد هذا أصدر المسؤولون في المكسيك تنبيهًا على المواطنين بتوخي الحذر في أعقاب زيادة مستويات البركان ونشاطه بطريقة قد تؤدى لحدوث خطورة.

Officials in Mexico issued an alert following increased levels of activity at Popocatepetl, as smoke and ash pluming from the volcano spread across Puebla, Mexico, following eruptions. https://t.co/M5ncty1pm3 pic.twitter.com/UEdYyR6Eoq — ABC News (@ABC) February 26, 2020

وبالأمس، عرضت قناة روسيا اليوم مقطع فيديو نشرته وكالة "أ ف ب" الفرنسية نقلا عن موقع WEBCAMSDMEXICO.COM الثلاثاء 25 فبراير فيديو لثوران جديد لبركان بوباكتبيتل في المكسيك يظهر لحظات قذف الحمم البركانية إلى السماء.

وعلى جانب آخر، اندلعت احتجاجات فى المكسيك بعد جريمة قتل وحشية لشابة تبلغ من العمر 25 عاماً على يد زوجها، ووفاة فتاة تبلغ من العمر سبع سنوات بعدما تعرضت للتعذيب على أيدى أشخاص عدة. وقالت رئيسة بلدية مدينة مكسيكو، كلاوديا شينباوم، إنها وجهت المؤسسات التابعة للبلدية بعدم فرض عقوبات على المتظاهرات. وأعطت المحاكم وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب والجامعات، التوجيهات نفسها، سواء كانت المشاركات في التظاهرة موظفات أو طالبات.

وأصدرت مجموعة تيليفيزا، بيانا الجمعة جاء فيه أن موظفيها لديهم الحرية الكاملة للانضمام إلى الإضراب الوطني ولن تؤثر مشاركتهم على وضعهم المهني.

وعلى جانب آخر، سلمت السلطات المكسيكية نجل زعيم مجموعة "جاليسكو للجيل الجديد" الإجرامية، التى تنشط فى تجارة المخدرات، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمحاكمة بتهم تهريب المخدرات، ما يعزز مخاوف بشأن عمليات انتقامية من عصابته.

وقال الفونسو دورازو كبير مسئولى الأمن فى المكسيك، حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية الجمعة، إن بلاده سلمت روبن نيميسيو أوسيجيرا سيرفانتس إلى واشنطن قبل ساعات وبعد خسارته معركة طويلة ضد تسليمه.