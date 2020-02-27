اليوم السابع
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"مشهد سينمائى".. ألسنة دخان بركان بوباكتبيتل تغطى سماء المكسيك.. فيديو

الخميس، 27 فبراير 2020 03:01 م
"مشهد سينمائى".. ألسنة دخان بركان بوباكتبيتل تغطى سماء المكسيك.. فيديو جانب من دخان بركان فى المكسيك
كتب محمد شعلان

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أظهرت لقطات فيديو جديد مشهد مرعب لألسنة الدخان وهي تصعد من بركان بوباكتبيتل لتنتشر في سماء المكسيك، وعرضت شبكة ABC News الأمريكية، لقطات الفيديو للدخان وهي تتجه من مكان البركان إلى سماء وسط المدينة لتغطي السماء في صورة مفزعة، وبعد هذا أصدر المسؤولون في المكسيك تنبيهًا على المواطنين بتوخي الحذر في أعقاب زيادة مستويات البركان ونشاطه بطريقة قد تؤدى لحدوث خطورة.

وبالأمس، عرضت قناة روسيا اليوم مقطع فيديو نشرته وكالة "أ ف ب" الفرنسية نقلا عن موقع WEBCAMSDMEXICO.COM الثلاثاء 25 فبراير فيديو لثوران جديد لبركان بوباكتبيتل في المكسيك يظهر لحظات قذف الحمم البركانية إلى السماء.

 

وعلى جانب آخر، اندلعت احتجاجات فى المكسيك بعد جريمة قتل وحشية لشابة تبلغ من العمر 25 عاماً على يد زوجها، ووفاة فتاة تبلغ من العمر سبع سنوات بعدما تعرضت للتعذيب على أيدى أشخاص عدة. وقالت رئيسة بلدية مدينة مكسيكو، كلاوديا شينباوم، إنها وجهت المؤسسات التابعة للبلدية بعدم فرض عقوبات على المتظاهرات. وأعطت المحاكم وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب والجامعات، التوجيهات نفسها، سواء كانت المشاركات في التظاهرة موظفات أو طالبات.

 

وأصدرت مجموعة تيليفيزا، بيانا الجمعة جاء فيه أن موظفيها لديهم الحرية الكاملة للانضمام إلى الإضراب الوطني ولن تؤثر مشاركتهم على وضعهم المهني.

 

وعلى جانب آخر، سلمت السلطات المكسيكية نجل زعيم مجموعة "جاليسكو للجيل الجديد" الإجرامية، التى تنشط فى تجارة المخدرات، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمحاكمة بتهم تهريب المخدرات، ما يعزز مخاوف بشأن عمليات انتقامية من عصابته.

 

وقال الفونسو دورازو كبير مسئولى الأمن فى المكسيك، حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية الجمعة، إن بلاده سلمت روبن نيميسيو أوسيجيرا سيرفانتس إلى واشنطن قبل ساعات وبعد خسارته معركة طويلة ضد تسليمه.


دخان بركان فى المكسيك

المكسيك

بركان

ثوران بركان

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