"مشهد سينمائى".. ألسنة دخان بركان بوباكتبيتل تغطى سماء المكسيك.. فيديو

أظهرت لقطات فيديو جديد مشهد مرعب لألسنة الدخان وهي تصعد من بركان بوباكتبيتل لتنتشر في سماء المكسيك، وعرضت شبكة ABC News الأمريكية، لقطات الفيديو للدخان وهي تتجه من مكان البركان إلى سماء وسط المدينة لتغطي السماء في صورة مفزعة، وبعد هذا أصدر المسؤولون في المكسيك تنبيهًا على المواطنين بتوخي الحذر في أعقاب زيادة مستويات البركان ونشاطه بطريقة قد تؤدى لحدوث خطورة.

Officials in Mexico issued an alert following increased levels of activity at Popocatepetl, as smoke and ash pluming from the volcano spread across Puebla, Mexico, following eruptions. https://t.co/M5ncty1pm3 pic.twitter.com/UEdYyR6Eoq