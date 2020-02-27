مسئول إيطالى: خسائر فيروس كورونا وصلت لمليارى يورو وفقدان 20 ألف وظيفة

قال المدير العام للرابطة الإيطالية للمهن العامة (Fipe-Confcommercio) روبرتو كالوجى فى تصريحات لمجموعة "أدنكرونوس" الإعلامية الإيطالية، إنه "منذ بدء انتشار المعلومات الخاطئة التى أدت إلى ظهور حالة طوارئ فيروس كورونا، قمنا بإحصاء مليارى يورو من الأضرار وفقدان 20 ألف وظيفة".

وأضاف "كالوجى"، أن من القطاعات التى تعرضت لخسائر كبيرة، النشاط السياحى، وعلى وجه الخصوص تلك القادمة من آسيا والتى اختفت تقريباً، إلى جانب الاستهلاك المحلى فى الأماكن العامة، الذى وصل إلى الصفر من الناحية العملية، حيث يدفع القطاع ثمنا باهظا جدا لانتشار الفيروس فى إيطاليا".

ولفت كالوجى، إلى أنه فى المستقبل "سيعتمد الأمر كثيرًا على تطورات الوضع، فإذا عاد إلى المستوى الطبيعى فى وقت قريب ، فسيمكن البدء من جديد، وإلا فسيكون الأمر صعبًا للغاية، وذلك لأن وكالات السفر ومنظمو الرحلات السياحية يقومون بإلغاء الحجوزات فقط، وهم يواجهون صعوبات كبيرة الآن".

وذكر مدير الرابطة، التى تنتمى إليها أكثر من 300 ألف شركة، أنه "ليس من الممكن مساعدة الشركات التى تعمل ضمن المنطقة الحمراء فقط، لأن الضرر يشمل التراب الوطنى بأسره"، مبينا أن "ميلانو أصبحت مدينة شبة مهجورة، فالمطاعم تعمل بنسبة 15% فى فلورنسا، بينما تشهد روما طفرة في إلغاء الحجوزات".

وأكد كالوجى، أن "حالة الذعر بسبب فيروس كورونا، تتسبب فى أضرار للشركات فى كل مكان، وبالتالى فيجب دعم الشركات فى جميع الإقاليم وفى الشمال بشكل خاص، وليس فى المنطقة الحمراء فقط، أى بؤرة الإنتشار".

وخلص مدير (Fipe-Confcommercio) إلى القول: "لقد خاطبنا جميع الوزراء المعنية وطلبنا توسيع شبكات الدعم الاجتماعى لتشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتى تمثل غالبية عملائنا".

وتتبع تلك الرابطة إتحاد التجاريين الإيطاليين التمثيل النقابى والدعم للحانات، المطاعم، محلات بيع المرطبات والمعجنات، المراقص، مجمعات الترفيه الساحلية والكازينوهات وغيرها من المحلات المختصة بالقطاع الغذائى.

ووصلت عمليات إلغاء حجوزات السياحة إلى إيطاليا مستمرة، إلى 90% فى شهر مارس المقبل بسبب انتشار فيروس كورونا، حسبما قالت هيئة قطاع السياحة الإيطالية.