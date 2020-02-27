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مركز معلومات مجلس الوزراء يُصدر النسخة الأولى من نشرة "الأزمات فى نقاط"

الخميس، 27 فبراير 2020 01:05 م
مركز معلومات مجلس الوزراء يُصدر النسخة الأولى من نشرة "الأزمات فى نقاط" مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إنه في إطار نشر التوعية بين المواطنين، واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تكفل التعامل الإستباقي مع مخاطر الأزمات والكوارث، أصدر قطاع الأزمات والكوارث والحد من المخاطر النسخة الأولى من نشرته الدورية "الأزمات في نقاط".

 

ويهدف هذا العدد في نشر المعلومات المختلفة عن فيروس كورونا المستجد سواء أعراض الإصابة أو طرق الانتشار، وأهم النصائح للوقاية من الإصابة، وأهم الإجراءات والتدابير الاحترازية الدولية للحد من انتشار المرض.

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد استعرض تقريراً من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، تضمن متابعة لما تم تسجيله ورصده من شكاوى وبلاغات من المواطنين تتعلق بتداعيات واثار الأمطار الغزيرة التي سقطت على بعض المناطق فى عدد من المحافظات.

 

وفى مستهل التقرير، أشار الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بأهمية فتح المزيد من قنوات التواصل مع المواطنين، لتلقى ورصد أي شكاوى تتعلق بتداعيات التقلبات فى حالة الطقس، فقد تم التنسيق مع مختلف الجهات المعنية للتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين تتعلق بمثل هذه الاحداث، سعياً للتخفيف من آثار تلك التداعيات، موضحاً أن المنظومة استقبلت ورصدت 284 شكوى خلال الفترة من 24 - 26 فبراير الجارى، حيث استقبلت المنظومة عدد 119 شكوى خلال يوم الاثنين الموافق 24 فبراير، و150 شكوى على مدار يوم الثلاثاء 25 فبراير، و15 شكوى فقط خلال يوم الأربعاء 26 فبراير.

 

وأوضح الدكتور طارق الرفاعى أن الشكاوى التى تلقتها المنظومة جاءت من 12 محافظة، تركزت أغلبها فى محافظة القاهرة، تلتها محافظة القليوبية، ثم محافظة الجيزة، فمحافظات الشرقية، والسويس، والمنوفية، والغربية، وبنى ىسويف، والدقهلية، والبحيرة، وبورسعيد، وأخيراً محافظة الإسماعيلية، وكان النصيب الأكبر من تلك الشكاوى يتمثل في التضرر من ارتفاع منسوب المياه ببعض الطرق والشوارع وانسدادات أو طفح فى بالوعات الصرف، يليها التضرر من انقطاع أو ضعف مياه الشرب بعدد 103 شكاوى وتركز أغلبها في القاهرة الجديدة نتيجة الإجراءات الاحترازية لتخفيف الضغوط على شبكة الصرف الصحى، هذا بالإضافة إلى شكاوى وبلاغات تتعلق بالكهرباء سواء الإبلاغ عن انقطاع أو أعطال أو الإشارة لتخوفات من بعض أعمدة الإنارة المائلة أو الكابلات أو كبائن ومحولات الكهرباء المكشوفة، والتي قد تتسبب في خطورة على حياة المواطن، فضلاً عن شكاوى التضرر من الاختناقات المرورية الناتجة عن سقوط الأمطار.


 

 


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