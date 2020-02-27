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مدينة صينية تحدد مكافأة 1400 دولار لمن يجرى تحليل فيروس كورونا

الخميس، 27 فبراير 2020 11:20 ص
مدينة صينية تحدد مكافأة 1400 دولار لمن يجرى تحليل فيروس كورونا تحصينات ضد كورونا
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن مدينة تشيانج يانج  الواقعة فى مقاطعة هوبى الصينية، مركز انتشار فيروس كورونا الجديد، قد أعلنت سياسة جديدة اليوم الخميس، من شأنها أن تمنح مكافآة تقدر بـ 10 ألف يوان صينى، أو ما يعادل 1425 دولار أمريكى للأشخاص الذين يخبرون السلطات عن وجود أعراض الفيروس القاتل لديهم.

 

وبموجب التوجيهات، فإن ألف يوان، حوالى 142 دولارا، سيتم منحها لمن يبلغون عن أعراض ارتفاع درجة الحرارة، وألفى يوان أى 284 دولارا، ستمنح لمن يبلغون عن أنفسهم ويتم تصنيفهم كحالات مشتبه بها، ولو أكد التشخيص وجود الفيروس، فإن الشخص سيحصل إجمالا على ما قيمته 10 ألف يوان، أى 1425 دولارا.

 

وتم اتخاذ القرار من قبل  مركز منع انتشار الأوبئة بالمدنية ونشر فى صحيفة رسمية.

 

ووفقا لأرقام المسئولين الصينيين، فإن تشيانج يانج بها إجمالا 197 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس منذ تفشيه. وأصبحت أول مدينة فى مقاطعة هوبى تعلن عن إغلاق فى 17 يناير الماضى عندما وضعت 32 من المرضى المصابين فى الحجر الصحى، وألغت فعاليات عامة وأمرت المواطنين بعدم مغادرة منازلهم، بحسب ما قال مسئولو الحزب الشيوعى فيما بعد للإعلام.

 

وفى مدينة هوانججانج القريبة، حيث بلغ عدد الإصابات المؤكدة 2904، وهى ثالث أعلى نسبة فى المقاطعة، تم تفعيل اقتراح مشابه بمكافآت من يجرون التحليل فى 16 فبراير. إلا أن المال الذى تم عرضه كان 500 يوان فقط أى ما يعادل 70 دولار.

 

من ناحية أخرى، تتجه مدينة شنجن الشهيرة بصناعات التكنولوجيا في جنوب الصين إلى تجريم تناول الكلاب والقطط مع تضييق البلاد على الاتجار فى الحيوانات البرية التى يشتبه العلماء أنها وراء انتشار فيروس كورونا.

 

وشملت الضوابط المقترحة من الحكومة المحلية بالمدينة تسعة أنواع لحوم مسموح باستهلاكها بينها لحوم الخنازير والدجاج والبقر والأرانب وكذلك الأسماك والكائنات البحرية.

 

 


الصين

كورونا

مقاطعة هوبى

مكافات كورونا

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