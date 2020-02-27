محامى لينا الفيشاوى: "رفض التظلم على طلب نقلها إلى المدرسة البريطانية بالتجمع"

كتبت أسماء شلبى

قال شعبان سعيد المحامى، أن محكمة أسرة الخليفة، رفضت الطلب الوقتى الذي أقامه الفنان أحمد الفيشاوي، بنقل ابنته لينا إلى المدرسة البريطانية بالتجمع الخامس، بسبب خلافات مادية بينه ومطلقته على المصروفات المدرسية لنجلته بـ"انجلترا".

النزاع الأسرى الطويل أمام المحاكم بدأ قبل ميلاد الطفلة لينا، لم يتوقف حتى سنوات المراهقة الأولى من عمرها، التى كان آخرها فى نوفمبر الماضى، حيث صدر حكم قضائى بإلغاء قرار منع لينا أحمد الفيشاوى من السفر، والذى سبق صدوره لصالح أحمد الفيشاوى بمنع ابنته من السفر، وكان لهذا الأمر تأثيره فى نشأة وتصرفات حفيدة الفنان الراحل فاروق الفيشاوى، التى أثارت الجدل مؤخرًا بنشر صور جريئة لها معتبرة هذا حرية فى التعبير.

وعلى هامش تلك الخلافات الأسرية، يواجه الفنان أحمد الفيشاوى، انتقادات عديدة بسبب عدم رعاية ابنته وتفرغه للنزاعات القضائية مع والدتها مهندسة الديكور، ما أثر سلبًا على نشأة ابنتهما، وما زاد من الهجوم مؤخرًا ضد الفيشاوى، احتفاله قبل أيام بعيد ميلاد ليليان ابنة زوجته نادية الكامل، الذى ظهر فى صور وفيديو معها وهو يحتفى بهذه المناسبة السعيدة معها بمشاعر أبوية حرم منها ابنته لينا.

كانت هند الحناوى قد أقامت دعوى قضائية أمام محكمة أسرة قسم الجيزة وطالبت فيها بإلزام مطلقها الفنان أحمد الفيشاوى، بدفع 9 آلاف جنيه استرلينى إلى ابنتها "لينا" قيمة المصاريف الدراسة عن العام الدراسي.

فيما أصدرت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار حسام الدين البدوى، قضت بمعاقبة الفنان أحمد الفيشاوى، بالحبس لمدة سنة واحدة، وذلك فى جنحة امتناعه عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور.