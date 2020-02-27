محافـظ المنوفية يكرم الطالب مصطفى صابر لتصدره مسابقة حفظ القرآن

المنوفية - محمود شاكر

كرم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية الطالب، مصطفى صابر فرج قابل بالصف الثالث الثانوى بمدرسة منوف الثانوية الزراعية لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بسبع قراءات مختلفة وتصعيده عالمياً للمسابقة بدولة ماليزيا، جاء ذلك بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وأسرة الطالب.

ذلك وقد أهداه المحافظ شهادة تقدير ومكافأة مالية تقديراً لحرصه على حفظ كتاب الله ، مؤكداً بأنه نموذج مشرف وفخراً لأبناء المحافظة فى التحلى بأخلاق القرآن الكريم ، فيما أعرب الطالب عن امتنانه بهذا التكريم والذى يعد بمثابة دفعة قوية له ولمثله بالإستمرار فى مواصلة النجاح والتفوق.

هذا وقدم محافظ المنوفية التهنئة لأسرة الطالب لحرصها ودعمها فى توفير البيئة المناسبة لتفوقه، مشيداً بدور كل الأسر المصرية فى إعداد وتأهيل نماذج مشرفة وتقديمها للمجتمع ليحتذي بها فى غرس عظمة الدين الإسلامي وما يحمله من معاني سامية جليلة في نفوس النشء .

كما وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدراسة وعرض إمكانية توصيل خدمة الصرف الصحى لعدد من الأهالي بكفر بتبس مركز تلا بالجهود الذاتية وذلك بناء على رغبتهم، كما وجه المحافظ مدير مديرية الصحة بدراسة موقف الوحدة الصحية لقرية بوهه شطانوف مركز أشمون والعرض عليه لاتخاذ اللازم بناء على طلب أهالى القرية .

جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية بالمواطنين على مدار يومين بمكتبه بالديوان العام للاستماع الى طلباتهم وشكواهم وإيجاد حلول لها فى إطار اللوائح والقوانين.

كما وافق المحافظ على طلب مواطن بقرية الماى بشبين الكوم بتوصيل الكهرباء الى المحل الخاص به وذلك بعد الانتهاء من كافة الاجراءات القانونية المتبعة، وأحال المحافظ طلب مواطن ببركة السبع يلتمس فيه إعادة النظر في سعر المتر الذى أقرته لجنة تقنين أراضي أملاك الدولة نظرا لارتفاع السعر إلى سكرتير عام المحافظة للدراسة والعرض، وكذلك طلبات عدد من المواطنين يلتمسون توفير فرصة عمل بالقطاع الخاص الى إدارة تشغيل الشباب لإيجاد فرص لهم.

كما وجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بفحص أسباب نقل معلم من مدرسة صلاح خطاب الرسمية للغات وذلك بناء على طلب مدرسين وإداريين وعمال المدرسة بعودة المعلم والعرض عليه لاتخاذ اللازم .

وقد أمر المحافظ بصرف إعانات مالية عاجلة لعدد من المواطنين نظرا لظروفهم الاجتماعية والصحية الصعبة.