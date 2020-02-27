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محافظ مطروح يتابع حادث انقلاب عربة القطار ورعاية المصابين

الخميس، 27 فبراير 2020 08:09 م
محافظ مطروح يتابع حادث انقلاب عربة القطار ورعاية المصابين انقلاب عربة القطار بمطروح
مطروح _ حسن مشالي

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أعلنت محافظة مطروح، في بيان صحفى، منذ قليل، أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، حادث انقلاب إحدى عربات قطار مطروح الإسكندرية، الذي وقع فى الساعة 5.30 بعد عصر اليوم الخميس، بمنطقة سيدى عبد الرحمن، وإصابة عدد من الأشخاص، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، مع تجهيز المستشفيات القريبة لاستقبال جميع الحالات.

وأكد البيان، على تواجد الأطقم الطبية بالمستشفيات لتقديم الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، لمصابي الحادث ومتابعة غرفة عمليات المحافظة ومديرية الصحة لمستجدات الحادث.

كما انتقل إلى مكان الحادث والمستشفيات، قيادات المحافظة ومديرية الصحة ومديرية الأمن، لمتابعة المصابين، والعمل على رفع آثار الحادث، بالتعاون بين العاملين بالسكة الحديد وقوات الدفاع المدني.

وارتفع عدد المصابين إلى 36 شخصاً بإصابات متنوعة، في حادث انقلاب جرار وعربة من قطار ركاب مطروح، رقم 654 القادم من الإسكندرية إلى مرسى مطروح، بمنطقة سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي، عند الكيلو 143 الإسكندرية- مطروح، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الضبعة ومستشفى العلمين ومستشفى الحمام المركزي.       

وأعلنت مديرية الصحة بمحافظة مطروح، أن المستشفيات الـ 3 استقبلت 36 مصاباً حتى الآن، حيث تم نقل 20 مصاباً إلى مستشفى الضبعة المركزي، كما نقلت 10 مصابين إلى مستشفى العلمين المركزي، و6 مصابين إلى مستشفى الحمام المركزي، إثر حادث انقلاب القطار، الذي وقع قبل قرية سيدي عبد الرحمن بـ 3 كيلومتر.

وكانت غرفة عمليات الإسعاف قد تلقت بلاغا بالحادث، وتم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف، نقلت المصابين إلى المستشفى العام وتم عمل الإجراءات الطبية اللازمة.

 وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح، بالبحث والتحري عن ظروف وملابسات الحادث، وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.

 وكانت مديرية الصحة بمطروح، قد تلقت إخطاراً من غرفة عمليات الإسعاف بورود بلاغ بالحادث، فتم رفع حالة الاستعداد بالمستشفيات، لاستقبال المصابين، وتم إتباع الإجراءات الطبية اللازمة مع كل حالة، وتقديم الرعاية الطبية لهم.

 

 

 


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