محافظ قنا يشارك فى اجتماع مجلس جامعة جنوب الوادى

قنا - وائل محمد

شارك اللواء اشرف الداودى محافظ قنا في اجتماع مجلس إدارة جامعة جنوب الوادى عن شهر فبراير الذى عُقد برئاسة الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة حضر الإجتماع الأستاذ الدكتور عباس منصور، والدكتور يوسف غرباوى الذى أشاد بانضمام اللواء اشرف الداودى محافظ قنا إلى مجلس الجامعة بعد صدور قرار عضويته في أعقاب توليه مسئولية قيادة الجهاز التنفيذى بالمحافظة.

وفى كلمته أعرب محافظ قنا عن سعادته بوجوده في الجامعة بين نخبة من اهل العلم مؤكدا أن جامعة جنوب الوادى هي بيت العلم والخبرة الأول بالمحافظة ونفخر جميعا بها لافتاً إلى أن تعاون الجامعة ومساندتها للمحافظة يساهم بشكل كبير في تحقيق خطط وبرامج التنمية المنشودة موجها الشكر والتقدير للجامعة علي ما تقوم به من دور خدمي واستشاري للمحافظة من تقديم كافة الاستشارات والحلول العلمية والعملية الفعالة في شتى المجالات .

واستعرض الدكتور يوسف غرباوى الأنشطة والفعاليات التى شاركت بها الجامعة خلال شهر فبراير كما استعرض خطة الجامعة التى تهدف الى تطوير الخدمات التعليمية والبحثية داخل كليات الجامعة بما يعود بالنفع على ابنائنا الطلاب ومجتمعنا القنائى وبما يخدم الجامعة في تعزيز دورها في التنمية والتنوير والتثقيف وتحقيق مراكز متقدمة في تصنيف الجامعات المصرية والعالمية

وأكد غرباوى على حرص الجامعة على تسخير كافة إمكانياتها العلمية والبشرية من أجل المساهمة في تحسين الواقع المعيشي للمحافظة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المنشودة في مختلف المجالات متمنياً لمحافظ قنا التوفيق والسداد في تحقيق رؤيته وخطته للتطوير المحافظة .

وفى ختام الاجتماع وافق المجلس على ترقية عدد من اعضاء هيئة التدريس كما وافق المجلس على منح درجتىّ الماجستير والدكتوراه لعدد من الباحثين والباحثات في مختلف المجالات العلمية .

فى سياق اخر كان قرر مجلس جامعة جنوب الوادى برئاسة برئاسة الدكتور يوسف الغرباوى تخفيض الرسوم الدراسية الخاصة للطلاب الوافدين بنسبة 25% اعتبارا من العام الجامعي القادم، والاحتفاء باليوبيل الفضي لمرور خمسة وعشرون عاما علي إنشاء جامعة جنوب الوادي.

كما وافق مجلس جامعة جنوب الوادي في جلسته المنعقدة بمقر الجامعة بقنا على عدد من المشروعات التطويرية بالجامعة " المشروعات التطويرية النوعية ـ مشروعات الأيزو ـ مشروع أتمتة العلاقات الثقافية ـ إنشاء نظام للمعلومات المكانية بجامعة جنوب الوادي GIS ـ مشروع النظام الإلكتروني للاتصالات الإدارية مسك ".

كما وافق المجلس أيضاً على تفعيل الدراسة بشعبة التربية الرياضية طبقاً للائحة الداخلية بكلية التربية بالغردقة اعتبارا من العام الجامعي 2021/2020 ، وتفعيل الدراسة بشعبة علم النفس طبقاً للائحة الداخلية بكلية التربية بالغردقة اعتبارا من العام الجامعى2021/2020.

كما وافق المجلس على عقد المؤتمر العلمى الرابع لكلية التربية بالغردقة وذلك خلال الفترة من 11-13 يونيو 2020 ، وإقامة مؤتمر الدراسات البيئية الدولي الخامس الذي ينظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في الفترة من 3-5 يوليو 2020 بمدينة مرسي علم بمحافظة البحر الأحمر ، وإقامة المؤتمر العلمي الدولي التاسع لكلية الآداب تحت عنوان " العربية والدراسات الإنسانية والاجتماعية والتطبيقية " فى الفترة من 15-17 نوفمبر 2020.