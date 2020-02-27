محافظ شمال سيناء يقرر إنشاء صندوق لدعم التعليم فى المحافظة

وأوضح المحافظ أثناء لقائه مع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمحافظة برئاسة محمد زاهر، أن الصندوق سيخصص للصرف منه على دعم الأنشطة التعليمية نظرا لعدم وجود موارد كافية لذلك في المدارس بسبب عدم تحصيل الرسوم الدراسية كاملة من الطلاب.

وطالب المحافظ بزيادة دور مجلس الأمناء وتفعيله لدعم العملية التعليمية على مستوى المدارس بجميع المراحل التعليمية مع إيجاد ضوابط محددة لعمل مجالس الأمناء في المدارس دعما للأنشطة والعملية التعليمية.

وأكد المحافظ على عدم وجود عجز في مختلف المواد الدراسية على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أن هناك سوء توزيع للمدرسين في مختلف التخصصات ويجب إعادة مراجعة ذلك للقضاء على العجز في بعض التخصصات والمدارس وعلى مستوى جميع الإدارات التعليمية.

وقرر المحافظ الحد من عمل المدرسين في الوظائف الإشرافية إلا بتصديق شخصى منه، وذلك للحد من عجز المدرسين في بعض التخصصات.

كما أعلن عن عمل دورات تدريبية لتدريب بعض المدرسين على الآلات الموسيقية الجديدة لامكان تشغيلها والاستفادة منها مع الاهتمام بطابور الصباح في المدارس وعزف النشيد الوطنى وتحية العلم يوميا لتقوية الحس الوطنى لدى الطلاب .

وحث المحافظ على ضرورة الاهتمام بالحدائق في المدارس، مشيرا إلى إجراء مسابقة لأحسن حديقة وأنظف مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية والمحافظة.

وأشاد المحافظ بدور التربية والتعليم ودعم مجلس الأمناء في تشجيع طلاب المحافظة على المشاركة والفوز في مختلف المسابقات والأنشطة على مستوى الجمهورية وتمثيل المحافظة، وأنه يتم توفير وسائل المواصلات من المحافظة لنقل الطلاب المشاركين تشجيعا لهم، إلى جانب زيادة تسيير الرحلات لطلاب المحافظة لزيارة القاهرة وبعض المحافظات الأخرى للتعرف عليها.

وأعلن المحافظ أنه جارى تحويل بعض القرى إلى مدن مثل رمانة، وأنه فى حالة تحويلها إلى مدن ستكون لها إدارات تعليمية.

ومن جانبه قدم مجلس الأمناء والآباء والمعلمين الشكر للمحافظ لرفعه الجزاءات السابق توقيعها على المعلمين والعاملين في المدارس خلال نصف العام الدراسى الأول، مشيرين إلى جهود الدولة والأجهزة المعنية في دعم العملية التعليمية وانتظامها وعدم توقفها.

كما أبدوا ارتياحهم للادارة والحزم على مستوى المدارس وانتظام العملية التعليمية في جميع مدارس المحافظة .

وأكدوا أنه تم خلال الفترة الماضية حفر عدد 23 بئر للمياه على مستوى المدارس بالجهود الذاتية لتوفير المياه في المدارس التى كانت تعانى عجزا فيها وطالبوا بإنشاء نظام الفيديو كونفرانس على مستوى الإدارات التعليمية لتيسير التواصل بين الإدارات ومديرية التربية والتعليم.