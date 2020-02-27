محافظ جنوب سيناء يستقبل وفد رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة

جنوب سيناء_ فايزة مرسال

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ،مساء أمس وفد رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة، المشاركين في المؤتمر الرابع ،الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الأفريقية ، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، وبحضور المستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ،وذلك باحدى المنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ .

وكان الوفد قد وصل إلى مدينة السلام ظهر أمس فى زيارة للمدينة لمدة ثلاثة أيام ، وقد اقيمت مأدبة عشاء على شرف الضيوف ،ورحب المحافظ من خلالها بالحضور ،مؤكدا سعادته بتكرار هذه الزيارة ،كما دعاهم لبرنامج سياحى يستمتعون من خلاله بعدد من المقاصد السياحية التى تشتهر بها شرم الشيخ .

وقدم المستشار سعيد مرعى الشكر للمحافظ على الحفاوة البالغة التى قوبلوا بها ،مؤكدا على سعادة رؤساء الوفود الافريقية بهذة الزيارة التى ينتظروها كل عام لزيارة تلك المدينة الساحرة ، كما قدم المحافظ درع المحافظة لرئيس المحكمة الدستورية العليا واهدى كافة الحضور عدد من الهدايا التذكارية التى تعبر عن التراث السيناوى وتمنى للجميع إقامة سعيدة .

كما استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مساء امس اللواء دكتور يحيى عبد القادر عبد الله رئيس الاتحاد المصرى للدراتس، حيث تم بحث إقامة بطولة مصر الدولية والبطولة العربية الأولى والافريقية الاولى على ارض مدينة شرم الشيخ اكتوبر القادم بمشاركة دولية متميزة تحت شعار (نتسابق فى حب مصر) الأمر إلى سيزيد من انتعاش السياحة الرياضية بالمدينة فضلا على إظهار وجه مصر الحضارى إمام العالم أجمع.