اليوم السابع
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محافظ جنوب سيناء يستقبل القنصل الألمانى ووفدا من الخارجية الألمانية.. صور

الخميس، 27 فبراير 2020 07:48 م
محافظ جنوب سيناء يستقبل القنصل الألمانى ووفدا من الخارجية الألمانية.. صور محافظ جنوب سيناء يستقبل القنصل الألمانى
جنوب سيناء_ فايزة مرسال

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استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، بمكتبة بمدينة شرم الشيخ كاى كرويتسبيرجر القنصل الألمانى بالقاهرة ووفد من وزارة الخارجية الالمانية، وأكد المحافظ على العلاقة القوية والمتميزة بين مصر وألمانيا على المستوى الرئاسى والشعبى وأن السائح الألمانى مرحب به دائما فى شرم الشيخ وكافة المدن السياحية بجنوب سيناء لما له من مكانة خاصة لدى المصريين.

وتناول اللقاء بحث تداعيات فيرس كورونا وانتشارة العالمى والإجراءات الاحترازية التى اتخذتها المحافظة حيال هذا الأمر.
 
وأشار اللواء خالد فودة، أن محافظة جنوب سيناء خالية من المرض وتم اتخاذ كافة الإجراءات والسيطرة على كافة المنافذ الجوية والبحرية والبرية فضلا على حملات التوعية الموجهه للمواطنين، وكذا الاستعداد الدائم للمستشفيات حيال ظهور أى حالات، وأشاد القنصل وأعضاء الوفد بهذه الإجراءات التى لمسوها بأنفسهم.
 
وأضاف أن هذه الزيارة تأتى فى سياق الإطمئنان على الرعايا الألمان والتعاون مع الجانب المصرى وتقديم المساعدات أن طلبت منهم وليس الأمر متعلق بفيرس كورونا فقط وإنما يشمل حوادث الطرق وتأمينها ضد الحوادث وسرعة الإسعافات، حيث أضاف المحافظ أن هذا الأمر فى محل اهتمام السلطات المصرية من قوات أمنية للتأمين وخدمات صحية ومرفق الإسعاف وسرعة نقل المصابين والتعاون عن طريق مراكز العمليات برئاسة الوزراء ووزارتى التنمية المحلية والصحة.
 
 كما أشار المحافظ ، إلى أنه بصدد إصدار قرار بالتعاون مع السفارات الأجنبية وتبليغها بأيه حوادث تخص رعاياهم وأضاف بأننا نرحب بالتعاون مع الجانب الألمانى من أجل الارتقاء بالعلاقات المصرية الألمانية، وفى نهاية اللقاء قام المحافظ بإهداء الوفد بعض الهدايا التذكارية تقديرا لهم ودعاهم لبرنامج سياحى ترفيهى بمدينة السلام شرم الشيخ.
 
محافظ جنوب سيناء يستقبل القنصل الألمانى (1)
محافظ جنوب سيناء يستقبل القنصل الألمانى (1)

محافظ جنوب سيناء يستقبل القنصل الألمانى (2)
محافظ جنوب سيناء يستقبل القنصل الألمانى (2)

محافظ جنوب سيناء يستقبل القنصل الألمانى (3)
محافظ جنوب سيناء يستقبل القنصل الألمانى (3)

محافظ جنوب سيناء يستقبل القنصل الألمانى (4)
محافظ جنوب سيناء يستقبل القنصل الألمانى (4)
 

 


مدينة شرم شرم

وزارة الخارجية الالمانية

مصابين كورونا

محافظ جنوب سيناء

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