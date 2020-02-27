محافظ جنوب سيناء يستقبل القنصل الألمانى ووفدا من الخارجية الألمانية.. صور

وتناول اللقاء بحث تداعيات فيرس كورونا وانتشارة العالمى والإجراءات الاحترازية التى اتخذتها المحافظة حيال هذا الأمر.

وأشار اللواء خالد فودة، أن محافظة جنوب سيناء خالية من المرض وتم اتخاذ كافة الإجراءات والسيطرة على كافة المنافذ الجوية والبحرية والبرية فضلا على حملات التوعية الموجهه للمواطنين، وكذا الاستعداد الدائم للمستشفيات حيال ظهور أى حالات، وأشاد القنصل وأعضاء الوفد بهذه الإجراءات التى لمسوها بأنفسهم.

وأضاف أن هذه الزيارة تأتى فى سياق الإطمئنان على الرعايا الألمان والتعاون مع الجانب المصرى وتقديم المساعدات أن طلبت منهم وليس الأمر متعلق بفيرس كورونا فقط وإنما يشمل حوادث الطرق وتأمينها ضد الحوادث وسرعة الإسعافات، حيث أضاف المحافظ أن هذا الأمر فى محل اهتمام السلطات المصرية من قوات أمنية للتأمين وخدمات صحية ومرفق الإسعاف وسرعة نقل المصابين والتعاون عن طريق مراكز العمليات برئاسة الوزراء ووزارتى التنمية المحلية والصحة.

كما أشار المحافظ ، إلى أنه بصدد إصدار قرار بالتعاون مع السفارات الأجنبية وتبليغها بأيه حوادث تخص رعاياهم وأضاف بأننا نرحب بالتعاون مع الجانب الألمانى من أجل الارتقاء بالعلاقات المصرية الألمانية، وفى نهاية اللقاء قام المحافظ بإهداء الوفد بعض الهدايا التذكارية تقديرا لهم ودعاهم لبرنامج سياحى ترفيهى بمدينة السلام شرم الشيخ.