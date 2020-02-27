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محافظ المنوفية يوجه بدراسة موقف الوحدة الصحية لقرية بوهه شطانوف

الخميس، 27 فبراير 2020 02:01 م
محافظ المنوفية يوجه بدراسة موقف الوحدة الصحية لقرية بوهه شطانوف محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدراسة وعرض إمكانية توصيل خدمة الصرف الصحى لعدد من الأهالى بكفر بتبس مركز تلا بالجهود الذاتية وذلك بناء على رغبتهم، كما وجه المحافظ مدير مديرية الصحة بدراسة موقف الوحدة الصحية لقرية بوهه شطانوف مركز أشمون والعرض عليه لاتخاذ اللازم بناء على طلب أهالى القرية .

جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية بالمواطنين على مدار يومين بمكتبه بالديوان العام للاستماع الى طلباتهم وشكواهم وإيجاد حلول لها فى إطار اللوائح والقوانين.

كما وافق المحافظ على طلب مواطن بقرية الماى بشبين الكوم بتوصيل الكهرباء الى المحل الخاص به وذلك بعد الانتهاء من كافة الاجراءات القانونية المتبعة، وأحال المحافظ طلب مواطن ببركة السبع يلتمس فيه إعادة النظر في سعر المتر الذى أقرته لجنة تقنين أراضي أملاك الدولة نظرا لارتفاع السعر إلى سكرتير عام المحافظة للدراسة والعرض، وكذلك طلبات عدد من المواطنين يلتمسون توفير فرصة عمل بالقطاع الخاص الى إدارة تشغيل الشباب لإيجاد فرص لهم.

كما وجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بفحص أسباب نقل معلم من مدرسة صلاح خطاب الرسمية للغات وذلك بناء على طلب مدرسين وإداريين وعمال المدرسة بعودة المعلم والعرض عليه لاتخاذ اللازم .

وقد أمر المحافظ بصرف إعانات مالية عاجلة لعدد من المواطنين نظرا لظروفهم الاجتماعية والصحية الصعبة.

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قد أعلن عن توصيل البنية الأساسية لعدد 175 جهة حكومية بشبكة الألياف الضوئية إستعداداً لتطبيق منظومة التحول الرقمى وميكنة كافة الخدمات، مشيراً بأنه جاري حالياً توصيل باقي المصالح والجهات الحكومية بنطاق المحافظة.

وأشار المحافظ إلي ربط كافة إدارات الديوان العام بالإدارة العامة لمركز المعلومات بالديوان للبدء فى تصميم قاعدة بيانات لكل الإدارات كوسيلة مؤمنة وسريعة لنهو الأعمال والمصالح والخدمات الحكومية للمواطنين.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية علي أهمية مشروع التحول الرقمي وميكنة العمل بمختلف الجهات لتوفير وتطوير البيانات الرقمية للمساعدة في دعم واتخاذ القرار علي مستوي المحافظة، مشيراً إلي أهمية تضافر جهود مختلف الجهات المعنية من أجل ضمان تنفيذ وتطبيق الحوكمة الذي يمثل نقله نوعية في القطاع التكنولوجي والتحسين المتواصل للآليات الخدمات المقدمة للمواطنين .

يأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تنفيذ مشروع التحول الرقمى ورفع كفاءة وتعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية بمختلف المصالح والجهات الحكومية.

 

 


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