محافظ الغربية يتفقد ورش صناعة السجاد اليدوى بقرية الدواخلية بمركز المحلة.. صور

وخلال الزيارة؛ تفقد محافظ الغربية أحد مصانع إنتاج السجاد اليدوي باستخدام النوال حيث تابع مراحل التصنيع حتى الوصول إلى المنتج النهائي، مؤكداً إشراك منتجات القرية في المعرض الذى تنظمه المحافظة خلال شهر مارس بطنطا والمحلة الكبرى لعرض جميع منتجات القرى المنتجة لزيادة الفرص التسويقية لهم.

كما تابع محافظ الغربية جولته بتفقد قطعة أرض بمساكن الدواخلية لدراسة إمكانية إقامة مصنع للسجاد اليدوي عليها، كما ألتقى بمواطنى المنطقة للتعرف على متطلباتهم والعمل على تلبيتها عن طريق التنسيق مع كافة الجهات المعنية.

كما تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، يرافقه المهندس مجدى غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية، مشروع المنطقة الصناعية المتطورة بالمحلة الكبرى، لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال الإنشائية للوحدات الصناعية.

ويُقام المشروع مساحة 143 ألف متر مربع ومقسم إلى 3 مناطق صناعية، صممت المنطقة الأولى على مساحة 40 ألف متر مربع عبارة عن مجمع صناعي متكامل للصناعات النسيجية بـ 615 وحدة صناعية بمساحة 48م٢ للوحدة ومضاعفاتها.

أما المنطقة الثانية مقامة على مساحة 59 ألف متر مربع مقسمة إلى 43 قطعة بمساحات تتراوح من400 م2 إلى 1600م2 وجارى طرحها بنظام حق الإنتفاع.

بينما المنطقة الثالثة مقامة على مساحة 43 ألف متر مربع بعدد 37 قطعة بمساحات تتراوح من 400 إلى 2800م2 ومخصصة للصناعات "ورقية وخشبية - كهربائية - بلاستيكية - كيماوية - غزل ونسيج".

وخلال الجولة، أكد محافظ الغربية أن الهدف من إقامة مناطق وتجمعات صناعية هو تشجيع الإستثمار المحلى والأجنبي ومواكبة التطور الصناعي. ونقل المصانع الصغيرة القائمة داخل الكتلة السكنية ، مضيفاً أن المنطقة تستهدف توفير 25 ألف فرصة عمل مباشرة وجذب إستثمارات بقيمة ٥ مليار جنيه.

كما طالب محافظ الغربية خلال الجولة بإتخاذ الإجراءات التسويقية والإعلانية المناسبة لإيضاح الميزة الإستثمارية للمنطقة الصناعية.