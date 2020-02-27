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محافظ الغربية ورئيس هيئة التنمية الصناعية يتفقدان مشروع المنطقة الصناعية بالمحلة

الخميس، 27 فبراير 2020 04:03 م
محافظ الغربية ورئيس هيئة التنمية الصناعية يتفقدان مشروع المنطقة الصناعية بالمحلة جولة محافظ الغربية ورئيس هيئة التنمية الصناعية على المشروعات
الغربية – مصطفى عادل

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تفقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، يرافقه المهندس مجدى غازى رئيس هيئة التنمية الصناعية، واللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة والنائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، والدكتور محمد خليفة والدكتور محمود شحاته نائبا مدينة المحلة مشروع المنطقة الصناعية المتطورة بالمحلة الكبرى، لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال الإنشائية للوحدات الصناعية.

ويُقام المشروع على مساحة 143 ألف متر مربع ومقسم إلى 3 مناطق صناعية، صممت المنطقة الأولى على مساحة 40 ألف متر مربع عبارة عن مجمع صناعى متكامل للصناعات النسيجية بـ 615 وحدة صناعية بمساحة 48 م٢ للوحدة ومضاعفاتها.

أما المنطقة الثانية مقامة على مساحة 59 ألف متر مربع مقسمة إلى 43 قطعة بمساحات تتراوح من 400 م٢ إلى 1600م٢ وجارى طرحها بنظام حق الإنتفاع.

بينما المنطقة الثالثة مقامة على مساحة 43 ألف متر مربع بعدد 37 قطعة بمساحات تتراوح من 400 إلى 2800م٢ ومخصصة للصناعات (ورقية وخشبية - كهربائية - بلاستيكية - كيماوية - غزل ونسيج).

وخلال الجولة، أكد محافظ الغربية أن الهدف من إقامة مناطق وتجمعات صناعية هو تشجيع الإستثمار المحلى والأجنبى ومواكبة التطور الصناعي ونقل المصانع الصغيرة القائمة داخل الكتلة السكنية، مضيفاً أن المنطقة تستهدف توفير 25 ألف فرصة عمل مباشرة وجذب إستثمارات بقيمة 5 مليار جنيه .

كما طالب محافظ الغربية خلال الجولة بإتخاذ الإجراءات التسويقية والإعلانية المناسبة لإيضاح الميزة الإستثمارية للمنطقة الصناعية.

من ناحيه شدد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية على الإهتمام بسرعة الرد على شكاوى المواطنين والرد عليها بكل دقة وجدية، مؤكداً أن هذه الردود يتم فحصها من قبل مجلس الوزراء وضرورة عدم الإكتفاء بالرد بل لابد من متابعة حل هذه المشاكل حل جذرى .

ووجه محافظ الغربية الشكر لمديرية الطب البيطرى والتموين ومباحث التموين لما يقومون به من مجهودات فى سبيل ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار وتحقيق الجودة وطالبهم بمزيد من التنسيق فيما بينهم ورؤساء مراكز المدن والأحياء وتكثيف الحملات التموينية حفاظاً على صحة المواطنين.

جولة محافظ الغربية ورئيس هيئة التنمية الصناعية على المشروعات (1)
جولة محافظ الغربية ورئيس هيئة التنمية الصناعية على المشروعات

 

جولة محافظ الغربية ورئيس هيئة التنمية الصناعية على المشروعات (2)
جولة محافظ الغربية ورئيس هيئة التنمية الصناعية على المشروعات

 

جولة محافظ الغربية ورئيس هيئة التنمية الصناعية على المشروعات (3)
جولة محافظ الغربية ورئيس هيئة التنمية الصناعية على المشروعات

 

جولة محافظ الغربية ورئيس هيئة التنمية الصناعية على المشروعات (4)
جولة محافظ الغربية ورئيس هيئة التنمية الصناعية على المشروعات

 

جولة محافظ الغربية ورئيس هيئة التنمية الصناعية على المشروعات (5)
جولة محافظ الغربية ورئيس هيئة التنمية الصناعية على المشروعات 

 

جولة محافظ الغربية ورئيس هيئة التنمية الصناعية على المشروعات (6)
جولة محافظ الغربية ورئيس هيئة التنمية الصناعية على المشروعات

 

جولة محافظ الغربية ورئيس هيئة التنمية الصناعية على المشروعات (7)
جولة محافظ الغربية ورئيس هيئة التنمية الصناعية على المشروعات

 


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