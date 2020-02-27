محافظ الدقهلية: طرح 108 أفدنة بمدينة جمصه للاستثمار الشهر القادم

الدقهلية - شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا اليوم مع المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك عقب استقباله له، واستمع محافظ الدقهلية ورئيس الهيئة لشكاوى ومقترحات ومطالب المستثمرين، وذلك بحضور أعضاء الجهاز التنفيذى المعنيين بالمحافظة، وأعضاء مجلس إدارة المنطقة الصناعية بجمصه.

وأكد محافظ الدقهلية أنه فى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماعات مع المستثمرين بالدقهلية، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار لحل مشكلات المناطق الصناعية وكافة المستثمرين، وأنه يوفر كل الدعم اللازم لكافة المستثمرين فى جميع مراكز ومدن الدقهلية .

وأوضح أنه سيتم طرح 108 أفدنة بمدينة جمصه للاستثمار الشهر القادم، وأنه سيتم الانتهاء من توصيل كافة المرافق لها بنهاية العام الجاري.

وأضاف محافظ الدقهلية أنه سيتم العمل بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية فى بحيرة المنزلة لبحث إقامة منطقة صناعية تضم كافة المرافق اللازمة لتشغيل المشروعات مثل المطافى والاسعاف ووحدة مرور .

وأشار مختار إلى أن الدقهلية من المحافظات الواعدة والجاذبة للاستثمار وتمتلك مقومات عديدة للاستثمارات الصناعية والزراعية والسياحية والطبية، كما تمتلك مقومات التنمية الاقتصادية، حيث الموقع المتوسط بين محافظات الدلتا ومناخها المعتدل والقوى البشرية والبنية الأساسية من شبكة الطرق وخطوط السكك الحديدية والنقل النهرى ومحطات معالجة المياه والصرف الصحى وكذلك محطات الكهرباء.

وأوضح محافظ الدقهلية أن المقومات التى تمتلكها المحافظة ستساهم فى وضعها بمكانتها التى تليق بها لتحقيق نهضة اقتصادية ترفع من مستوى معيشة أبنائها، وتضعها فى مصاف المحافظات الداعمة للاقتصاد المصري.

ومن جهته أكد رئيس الهيئة أن إزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين، تمثل أولوية قصوى لدى الهيئة العامة للاستثمار، مشيرا إلى أن الهدف هو خلق مناخ استثمارى قوى لضخ استثمارات جديدة، وأوضح أن الهدف من الزيارة الاستماع إلى اقتراحات وآراء المستثمرين وتذليل كل الصعوبات التى سنبدأ العمل على حلها فورا.

وأضاف رئيس الهيئة أنه سيتم بحث ودراسة كافة المشكلات التى تم استعراضها اليوم لوضح الحلول المناسبة لكل منها فى سبيل تذليل كافة العقبات أمام تحقيق الاستثمار.

تجدر الإشارة إلى أن من بين الموضوعات التى تم تناولها تمثلت فى وجود معوقات أمام اصدار التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط التجارى أو الاستثمارى وضرورة تحديد الأوراق والمستندات المطلوبة بوضوح.

كما شملت المطالب إنشاء منطقة صناعية مصغرة لخدمة منطقة حفير شهاب الدين وقلابشو وطلب رئيس الهيئة عرض دراسة جدوى للمشروع لدراسة إمكانية إقامته، كما تم طرح طلب إقامة منطقة صناعية للحرف والصناعات الصغيرة القائمة فى السنبلاوين ، وذلك من خلال طلب تخصيص قطعة أرض بتمى الامديد لإقامتها، وطلب أحد المستثمرين إنشاء هيئة مستقلة لتحديد أسعار الدواجن وعدم تركها عرضة للتذبذب والتغير المفاجئ الذى يؤثر على عملية الاستثمار .



اجتماع محافظ الدقهلية مع هيئة الاستثمار



اجتماع محافظ الدقهلية مع هيئة الاستثمار