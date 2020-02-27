اليوم السابع
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الخميس، 27 فبراير 2020 06:57 م
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محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل عام روسيا لبحث تعزيز العلاقات بين الجانبين

الخميس، 27 فبراير 2020 05:53 م
محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل عام روسيا لبحث تعزيز العلاقات بين الجانبين محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل عام روسيا
الإسكندرية جاكلين منير

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استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، رشيد صاديكوف قنصل عام روسيا بالإسكندرية، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون وتوطيد العلاقات التي تربط بين البلدين، بحضور مرات جاتن مدير المركز الثقافي الروسي، والدكتور حسين مطاوع المستشار الثقافي للقنصلية.

في بداية اللقاء رحب المحافظ بالقنصل على أرض الإسكندرية، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الروسية متميزة وعميقة على مر العصور، وأعرب عن حرصه لتعزيز وتوطيد واستمرار أواصر تلك العلاقات وتبادل الخبرات بين البلدين في كل المجالات.

وأكد الشريف حرصه على تفعيل اتفاقية التآخي المبرمة بين مدينتي الإسكندرية وسان بطرسبورج الروسية والتي وقعت منذ عام 2008 وكذا إقامة العديد من الأنشطة المشتركة بين الجانبين في كافة المجالات بالأخص المجال الثقافي خاصة أن 2020 هو عام العلاقات الثقافية بين الجانبين المصري والروسي، مشيرا إلى أن الإسكندرية ذات طابع ورونق خاص وتاريخ عريق وتضم كل الحضارات والثقافات.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن عدد السائحين الزائرين لمصر عدد كبير جدًا ما يؤكد حجم العلاقات بين الجانبين، مؤكدًا استمراره تقديم كامل الدعم للقنصلية بالإسكندرية، واستعداده لتوقيع اتفاقيات جديدة يستفيد بها الجانبين في أحد المجالات المشتركة.

من جانبه شكر القنصل المحافظ على حفاوة الاستقبال، معربا عن محبته الكبيرة للإسكندرية وأنها من أهم محافظات مصر، وأوضح أن القنصلية الروسية بالإسكندرية حريصة على توطيد العلاقات بين الجانبين، وأنها على أتم الاستعداد لتبادل الخبرات والتعاون مع المحافظة في كافة المجالات، خاصة هذا العام، وهو عام العلاقات الثقافية المصرية الروسية، وكذا إبرام العديد من اتفاقيات التعاون التي تساهم في توطيد سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.

 

 

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