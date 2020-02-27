محافظ الإسكندرية يحيل موظفين بحى شرق إلى النيابة الإدارية بتهمة التقصير

وحذر المحافظ أنه لن يتهاون تجاه أي موظف مقصر أو مخالف يتسبب في الإضرار بالمال العام أو المنفعة العامة، وسيتم معاقبته في الحال. مشددا على رؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بضرورة التعامل بكل حزم و قوة مع جميع المخالفين وتحويل أي موظف يقصر في أداء مهام عمله ويتسبب في الإضرار بالصالح العام و إلحاق الأذى بالمواطنين للتحقيق فورا.

وفي سياق متصل؛ شدد محافظ الإسكندرية علي رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بإزالة جميع الإعلانات المخالفة على مستوى الأحياء وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها، مؤكدا علي منع استغلال أية مساحة إعلانية بدون وجه حق، والمتابعة المستمرة. وذلك في اطار حرص المحافظة على تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة والضرب بيد من حديد على المخالفين.