اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 فبراير 2020 02:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وتحسين الخدمات..

محافظ أسيوط يجتمع بمثلى الجهات التنفيذية لبحث شكاوى المواطنين (صور)

الخميس، 27 فبراير 2020 01:49 م
محافظ أسيوط يجتمع بمثلى الجهات التنفيذية لبحث شكاوى المواطنين (صور) جانب من الاجتماع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة والعمل على وضع حلول عاجلة للشكاوى والطلبات وإزالة العقبات التي قد تواجه المواطنين في القطاعات المختلفة مؤكداً على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات والمديريات والهيئات والمؤسسات الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتقديم خدمات أفضل للمواطنين ووضع حلول للمشاكل التي قد تقف أمامهم وإيجاد فرص عمل جديدة لبعضهم.

جاء ذلك خلال لقاءه الأسبوعي بالمواطنين بديوان عام المحافظة لعرض شكواهم وايجاد الحلول العاجلة لها؛ بحضور مجدي نجيب وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، وعلي سيد وكيل مديرية القوى العاملة بأسيوط، ومنيرة بكري مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وإيهاب عبدالحميد نائب مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بأسيوط، وعبير عبدالغني مدير وحدة ذوي الإعاقة بالمحافظة وعدد من مسئولي الصحة والمحافظة.

ووجه المحافظ؛ وكيلي مديريتي التضامن الاجتماعي والقوى العاملة بعمل بحث اجتماعي وميداني لهذه الحالات والتنسيق وبحث شكوى وطلبات المواطنين الذين عرضوا شكواهم خلال اللقاء وتكليفهم بإيجاد حلول لها في أسرع وقت ممكن على أن يتم توفير فرص عمل لبعض الحالات في شركات القطاع الخاص لافتاً إلى أهمية النزول على أرض الواقع للوقوف على الاحتياجات الفعلية للمواطنين والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات لحل مشاكل المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق تفعيل لقاءات المواطنين بشكل أسبوعي للاستجابة السريعة لشكوى وطلبات المواطنين فضلاً عن دور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والتي يتم من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على الانترنت من خلال الموقع الالكتروني "www.shakwa.eg"وتطبيق الهاتف المحمول "إيجابي" أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء (16528) وأرقام الواتس آب المخصصة لتراكمات القمامة (01555525444 – 01555516528) ؛ كما يتلقى مكتب وحدة ذوي الاعاقة بالديوان العام للمحافظة طلبات الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة خلال فترة العمل الرسمية فضلاً عن تلقى البلاغات من خلال رقم الخط الساخن للمحافظة أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة لمواجه أي طارئ والتعامل مع بلاغات المواطنين.

لقاء محافظ أسيوط بالمواطنين ذوي الاجتياجات الخاصة (2)
 
 
لقاء محافظ أسيوط بالمواطنين ذوي الاجتياجات الخاصة (3)
 
لقاء محافظ أسيوط بالمواطنين ذوي الاجتياجات الخاصة (4) (1)
 
 
لقاء محافظ أسيوط بالمواطنين ذوي الاجتياجات الخاصة (4)

 


اخبار المحافظات

محافظة أسيوط

شكاوى المواطنين

بلاغات

عصام سعد محافظ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أوباما خارج قائمة الزمالك فى مواجهة الترجى.. وجنش يظهر لأول مرة

أوباما خارج قائمة الزمالك فى مواجهة الترجى.. وجنش يظهر لأول مرة

إسرائيل تسجل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لشخص عائد من إيطاليا

إسرائيل تسجل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لشخص عائد من إيطاليا

الصحة: خروج الأجنبى حامل كورونا من الحجر الصحى غدا بعد التأكد من سلامته

الصحة: خروج الأجنبى حامل كورونا من الحجر الصحى غدا بعد التأكد من سلامته

أزمة عقوبات مباراة السوبر تتصاعد.. الأهلى يبدأ تحركاته القانونية بتظلم للجبلاية.. الزمالك يرفض الاعتراف بها ويؤكد بطلان لائحة الانضباط.. واتحاد الكرة: القرارات قانونية 100% وأعلنا اللائحة 20 سبتمبر

أزمة عقوبات مباراة السوبر تتصاعد.. الأهلى يبدأ تحركاته القانونية بتظلم للجبلاية.. الزمالك يرفض الاعتراف بها ويؤكد بطلان لائحة الانضباط.. واتحاد الكرة: القرارات قانونية 100% وأعلنا اللائحة 20 سبتمبر

الداخلية تضبط أدمن صفحة زواج القاصرات.. تروج للراغبين بـ100 ألف للزبون

الداخلية تضبط أدمن صفحة زواج القاصرات.. تروج للراغبين بـ100 ألف للزبون

مطار القاهرة يبدأ تنفيذ قرار السعودية بمنع سفر تأشيرات العمرة والسياحة

مطار القاهرة يبدأ تنفيذ قرار السعودية بمنع سفر تأشيرات العمرة والسياحة

هل تعاد مباراة سوبر الأهلى والزمالك بسبب عدم تطبيق الـvar؟..اتحاد الكرة يرد

هل تعاد مباراة سوبر الأهلى والزمالك بسبب عدم تطبيق الـvar؟..اتحاد الكرة يرد

صحف إيطاليا وإسبانيا تهاجم زيدان وسارى بعد السقوط بدورى أبطال أوروبا.. ريال مدريد يخسر لأول مرة فى التاريخ من مانشستر سيتى.. ليون يهدد حلم رونالدو مع يوفنتوس.. ومدرب الملكى يقترب من أول إقصاء أوروبى فى مسيرته

صحف إيطاليا وإسبانيا تهاجم زيدان وسارى بعد السقوط بدورى أبطال أوروبا.. ريال مدريد يخسر لأول مرة فى التاريخ من مانشستر سيتى.. ليون يهدد حلم رونالدو مع يوفنتوس.. ومدرب الملكى يقترب من أول إقصاء أوروبى فى مسيرته

حفيد مبارك فى رسالة مؤثرة لجده: ربنا أطال عمرك لحد ما شفت أعداءك بالسجون

حفيد مبارك فى رسالة مؤثرة لجده: ربنا أطال عمرك لحد ما شفت أعداءك بالسجون

اتحاد الكرة: عقوبات الانضباط قانونية 100%.. وغير ملزمين بعرض اللائحة

اتحاد الكرة: عقوبات الانضباط قانونية 100%.. وغير ملزمين بعرض اللائحة

الإسكان: استكمال سداد مقدم حجز دار مصر وسكن مصر وJANNA بعد وقف التعامل

الإسكان: استكمال سداد مقدم حجز دار مصر وسكن مصر وJANNA بعد وقف التعامل

"جنايات دمنهور" تحيل أوراق 5 متهمين بتخريب أنابيب البترول فى البحيرة للمفتى

"جنايات دمنهور" تحيل أوراق 5 متهمين بتخريب أنابيب البترول فى البحيرة للمفتى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة