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محافظة الجيزة: حجز 3 أشهر لأى سيارة تلقى مخلفات الهدم والرتش فى الشوارع

الخميس، 27 فبراير 2020 12:24 م
محافظة الجيزة: حجز 3 أشهر لأى سيارة تلقى مخلفات الهدم والرتش فى الشوارع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتحقيق الرقابة الصارمة على السيارات التى تتخلص من مخلفات البناء والهدم وتلقى بها بالمحاور والطرق وتوقيع غرامات مشددة على تلك السيارات لعدم التزامهم بإلقاء المخلفات فى المقالب العمومية مع أخذ تعهدات عليهم لمنع تكرار ذلك مستقبلاً .
 
ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة التأكيد على ملاك العقارات بإلقاء مخلفات الرتش فى المقالب العمومية وتقديم المستندات الدالة على ذلك لما تسببه من مظهراً غير حضارياً.
 
توجيهات محافظ الجيزة جاءت خلال لقائه رؤساء الأحياء والمراكز حيث وجه بحجز ثلاثة أشهر لأى سيارة تلقى بمخلفات الهدم والرتش فى الطرق والشوارع واستخدامها فى العمل العام ورفع المخلفات خلال مدة الحجز وذلك من خلال هيئة النظافة والتجميل كإجراء رادع لكل من يتعدى على حرم الطريق ويعرض حياة المارة للخطر بإلقاء المخلفات ويسئ للمظهر العام للطريق.
 
ووجه محافظ الجيزة هيئة النظافة بتخصيص دوريات ثابتة بالمناطق والبؤر التى يتكرر إلقاء مخلفات الرتش بها لضبط السيارات إضافة الى تخصيص خطوط ساخنة لاستقبال مطالب المواطنين الراغبين فى قيام هيئة النظافة برفع مخلفات الرتش والهدم من منازلهم بمقابل مادى بسيط بدلاً من إلقائها بالمحاور المرورية .
 
وفى نفس الإطار وجه المحافظ بتكثيف حملات رفع السيارات المتهالكة من نهر الطريق مشدداً على التنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة بتنظيم حملات لرفع السيارات لما تعكسه من مظهراً غير حضارياً .
 
من جانبه أشار اللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة أنه بناءا على توجيهات اللواء المحافظ سيتم رفع حوالى 100 سيارة متهالكة خلال أسبوعين على الأكثر حيث تم رصدها بعدداً من الأحياء نظراً لما تعكسه من مظهراً غير حضارياً واستجابة لمطالب المواطنين.
 
كان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اصدر قراراً بمجازاة نائب رئيس حى الطالبية ونائب رئيس حى العجوزة بخصم عشرة أيام من راتبهم وذلك لتقاعسهم فى مهام عملهم مما أدى إلى تردي حالة النظافة بنطاق اختصاصهم .

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