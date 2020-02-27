محافظة الجيزة تعلن دعمها للحرف التراثية بقرية الحرانية.. صور

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت محافظة الجيزة، سعيها لدعم الحرف اليدوية التي يشتهر بها اهالي قرية الحرانية بالجيزة للحفاظ علي الطابع التراثي للقري المنتجه، وذلك من خلال تسهيل قروض ميسرة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وفى السياق تفقدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون المراة وتنمية المجتمع، قرية الحرانية في ضوء تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، قرية الحرانية بمركز ومدينة ابو النمرس و مركز البدرشين للقاء أصحاب الحرف اليدوية ومعرفة المشاكل التي تواجه تلك الحرف وكيفية حلها ودعم تلك الصناعات وبحث كيفية تسويقها والاستفادة منها في دعم السياحة بمحافظة الجيزة .

جوله نائب المحافظ رافقها ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، و رضا متولي مدير مديرية التضامن و محمود زين مدير ادارة السياحة بالمحافظة .

وفى سياق أخر كان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وجه بتحقيق الرقابة الصارمة على السيارات التى تتخلص من مخلفات البناء والهدم وتلقى بها بالمحاور والطرق وتوقيع غرامات مشددة على تلك السيارات لعدم التزامهم بإلقاء المخلفات فى المقالب العمومية مع أخذ تعهدات عليهم لمنع تكرار ذلك مستقبلاً .

حيث وجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة التأكيد على ملاك العقارات بإلقاء مخلفات الرتش فى المقالب العمومية وتقديم المستندات الدالة على ذلك لما تسببه من مظهراً غير حضارياً .

توجيهات محافظ الجيزة جاءت خلال لقائه برؤساء الأحياء والمراكز حيث وجه بحجز ثلاثة أشهر لأى سيارة تلقى بمخلفات الهدم والرتش فى الطرق والشوارع واستخدامها فى العمل العام ورفع المخلفات خلال مدة الحجز وذلك من خلال هيئة النظافة والتجميل كإجراء رادع لكل من يتعدى على حرم الطريق ويعرض حياة المارة للخطر بإلقاء المخلفات ويسئ للمظهر العام للطريق.

وفى سياق آخر، كان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وجه بتحقيق الرقابة الصارمة على السيارات التى تتخلص من مخلفات البناء والهدم وتلقى بها بالمحاور والطرق وتوقيع غرامات مشددة على تلك السيارات لعدم التزامهم بإلقاء المخلفات فى المقالب العمومية مع أخذ تعهدات عليهم لمنع تكرار ذلك مستقبلاً، حيث وجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة التأكيد على ملاك العقارات بإلقاء مخلفات الرتش فى المقالب العمومية وتقديم المستندات الدالة على ذلك لما تسببه من مظهراً غير حضارياً.

توجيهات محافظ الجيزة جاءت خلال لقائه برؤساء الأحياء والمراكز حيث وجه بحجز ثلاثة أشهر لأى سيارة تلقى بمخلفات الهدم والرتش فى الطرق والشوارع واستخدامها فى العمل العام ورفع المخلفات خلال مدة الحجز وذلك من خلال هيئة النظافة والتجميل كإجراء رادع لكل من يتعدى على حرم الطريق ويعرض حياة المارة للخطر بإلقاء المخلفات ويسئ للمظهر العام للطريق.