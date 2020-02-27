مجلس نقابة المهندسين يعتمد ميزانية 2019 وموازنة 2020

عقد المجلس الأعلي للنقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر، جلسته العادية لمناقشة ميزانية النقابة لعام 2019.

في بداية الجلسة وقف أعضاء المجلس دقيقة حدادا على الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أحد قادة القوات المسلحة المصرية الأبطال فى حرب الكرامة " أكتوبر المجيدة " مقدمين لأسرته وللدولة خالص التعازى.

واعتمد المجلس ميزانية النقابة لعام 2019، بعد الموافقة عليها بالاجماع، وووافق أيضا على الموازنة التقديرية لعام 2020.

من جانبه، قام المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة العامة باستعراض موقف صناديق النقابة الأربعة، بحضور مراقب الحسابات والمدير المالي للاجابة علي بعض استفسارات أعضاء المجلس الأعلي لحين العرض علي الجمعية العمومية المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 5 مارس 2020.

وأعرب المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين عن سعادته لوجوده وسط أعضاء المجلس الحالي لمدة عامان، حيث ان هذه الجلسة هي آخر جلسة للمجلس بتشكيله الحالى، لافتا إلى أن العمل النقابي عمل تطوعي وليس بالضرورة أن يكون المتطوع عضو مجلس أعلي أو هيئة مكتب أو شعبة.

وتجري نقابة المهندسين انتخابات التجديد النصفى، على نصف مقاعد الشعب بالنقابة العامة، ونصف مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات، غدا، الجمعة 28 من فبراير الجارى.

وحددت لجنة الانتخابات، مجموعة من الشروط الواجب اتباعها فى العملية الانتخابية، من بينها: السماح بسداد الاشتراكات المتأخرة يوم الاقتراع ذاته، وإعداد لافتات بالمقر الانتخابي، مفادها حظر استخدام المحمول في تصويرأوراق التصويت أثناء إدلاء الناخبين بأصواتهم، ويعتبر الصوت الانتخابى باطلاً، إذا انتخب العضو عدد أكثر أو أقل من عدد المُرشحين المطلوب، والمُبين ببطاقة الانتخاب، طبقا لأحكام المادة 14 من النظام الداخلي لقانون النقابة، وأن يلتزم المرشحون بعد إلصاق أى المطبوعات الورقية على مبنى النقابة، ويقتصر فقط لهم باستخدام الدعاية الخاصة بالبانرات.