سوبر كورة
Ads
الخميس، 27 فبراير 2020 10:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مجلس نقابة المهندسين يعتمد ميزانية 2019 وموازنة 2020

الخميس، 27 فبراير 2020 10:07 ص
مجلس نقابة المهندسين يعتمد ميزانية 2019 وموازنة 2020 مجلس نقابة المهندسين
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد المجلس الأعلي للنقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر، جلسته العادية لمناقشة ميزانية النقابة لعام 2019.

 

في بداية الجلسة وقف أعضاء المجلس دقيقة حدادا على الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أحد قادة القوات المسلحة المصرية الأبطال فى حرب الكرامة " أكتوبر المجيدة " مقدمين لأسرته وللدولة خالص التعازى.

 

واعتمد المجلس ميزانية النقابة لعام 2019، بعد الموافقة عليها بالاجماع، وووافق أيضا على الموازنة التقديرية لعام 2020.

 

من جانبه، قام المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة العامة باستعراض موقف صناديق النقابة الأربعة، بحضور مراقب الحسابات والمدير المالي للاجابة علي بعض استفسارات أعضاء المجلس الأعلي لحين العرض علي الجمعية العمومية المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 5 مارس 2020.

 

وأعرب المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين عن سعادته لوجوده وسط أعضاء المجلس الحالي لمدة عامان، حيث ان هذه الجلسة هي آخر جلسة للمجلس بتشكيله الحالى، لافتا إلى أن العمل النقابي عمل تطوعي وليس بالضرورة أن يكون المتطوع عضو مجلس أعلي أو هيئة مكتب أو شعبة.

 

وتجري نقابة المهندسين انتخابات التجديد النصفى، على نصف مقاعد الشعب بالنقابة العامة، ونصف مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات، غدا، الجمعة 28 من فبراير الجارى.

 

وحددت لجنة الانتخابات، مجموعة من الشروط الواجب اتباعها فى العملية الانتخابية، من بينها: السماح بسداد الاشتراكات المتأخرة يوم الاقتراع ذاته، وإعداد لافتات بالمقر الانتخابي، مفادها حظر استخدام المحمول في تصويرأوراق التصويت أثناء إدلاء الناخبين بأصواتهم، ويعتبر الصوت الانتخابى باطلاً، إذا انتخب العضو عدد أكثر أو أقل من عدد المُرشحين المطلوب، والمُبين ببطاقة الانتخاب، طبقا لأحكام المادة 14 من النظام الداخلي لقانون النقابة، وأن يلتزم المرشحون بعد إلصاق أى المطبوعات الورقية على مبنى النقابة، ويقتصر فقط لهم باستخدام الدعاية الخاصة بالبانرات.

 

 



 

نقابة المهندسين

ميزانية نقابة المهندسين

نقيب المهندسين

اخبار مصر

اخبار عاجلة

اخبار مصر اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم: امتحان مارس التجريبى الإلكترونى لأولى ثانوى أوبن بوك وبدون درجات

التعليم: امتحان مارس التجريبى الإلكترونى لأولى ثانوى أوبن بوك وبدون درجات

وفاة 22 شخصا بفيروس كورونا فى إيران.. و141 إصابة مؤكدة

وفاة 22 شخصا بفيروس كورونا فى إيران.. و141 إصابة مؤكدة

5 محاور رئيسية للمنتدى العالمى للتعليم العالى "رؤية المستقبل" أبريل المقبل

5 محاور رئيسية للمنتدى العالمى للتعليم العالى "رؤية المستقبل" أبريل المقبل

الصحة: ملف الأسرة فى التأمين الصحى بوابة المنتفع للحصول على الخدمة

الصحة: ملف الأسرة فى التأمين الصحى بوابة المنتفع للحصول على الخدمة

اليوم.. انطلاق ملتقى توظيف لتوفير 3 آلاف فرصة عمل فى أسيوط

اليوم.. انطلاق ملتقى توظيف لتوفير 3 آلاف فرصة عمل فى أسيوط

خلال ساعات.. مرافعة دفاع بديع و46 إخوانيًا بـ"أحداث قسم شرطة العرب"

خلال ساعات.. مرافعة دفاع بديع و46 إخوانيًا بـ"أحداث قسم شرطة العرب"

صور.. الطائرة الرابعة إيرباص A320neo تصل مطار القاهرة.. تتضمن أحدث التقنيات

صور.. الطائرة الرابعة إيرباص A320neo تصل مطار القاهرة.. تتضمن أحدث التقنيات

كيف اعترف مذيعو قنوات الإخوان بفشلهم؟.. تعرف على التفاصيل

كيف اعترف مذيعو قنوات الإخوان بفشلهم؟.. تعرف على التفاصيل

تعرف على حقوق ذوى الإعاقة فى الترشح للانتخابات والانضمام للاتحادات النوعية

تعرف على حقوق ذوى الإعاقة فى الترشح للانتخابات والانضمام للاتحادات النوعية

فصل الكهرباء عن عدة مناطق بالغردقة 7 ساعات لصيانة المحولات الدورية.. السبت

فصل الكهرباء عن عدة مناطق بالغردقة 7 ساعات لصيانة المحولات الدورية.. السبت

تعرف على البرامج الدراسية بجامعة الجلالة مع انطلاق تشغيلها العام الدراسى المقبل

تعرف على البرامج الدراسية بجامعة الجلالة مع انطلاق تشغيلها العام الدراسى المقبل

سمالوط تشهد عاشر انتخابات تكميلية بمجلس النواب الحالى ابتداءً من 26 أبريل

سمالوط تشهد عاشر انتخابات تكميلية بمجلس النواب الحالى ابتداءً من 26 أبريل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة