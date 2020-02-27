مجلس جامعة بنى سويف يكرم مشروعات الفرق البحثية بكلية علوم الأرض

بنى سويف - هانى فتحى

كرم مجلس جامعة بنى سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، اليوم،ممثلى الفرق البحثية من كلية علوم الأرض بعد فوزهم بأكثر من مشروع مرتبط بتحقيق رؤية مصر 2030،جاء ذلك فى جلسته رقم 180،المنعقدة، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

وقال الدكتور منصور أن فريق من الطلاب فازوا بمشروع تخرج مدعوم من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجى تحت عنوان تدوير ورق الصحف القديمة وتحويله لمادة فائقة الامتزاز واستخدمها فى معالجة مياه الصرف الصناعي، تحت اشراف الدكتور فتحى أبو السعود، ومشروع آخر تحت عنوان استخدام الخامات الطبيعية المطورة فى معالجة المياه العادمة بمستشفى الجامعة بإشراف دكتور معاذ قرنى ودكتور عصام عبد الرحمن ودكتور على قرنى سليم، وكذلك فوز الباحث الدكتور فتحى أبو السعود من كلية علوم الارض للعام الثانى على التوالى بمشروع أستاذ لكل مصنع وهى منحة تعطى للباحث من وزاره البحث العلمي، صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية ( STDF) للباحث الذى يقوم بحل مشكلة فعلية تعترض العملية الصناعية وتحقيق رؤية مصر 2030، وكان المشروع هذا العام تحت عنوان استخدام الخامات محلية الصنع فى معالجة مياه الصرف الصناعي.

كما فاز فريق أخر من الطلاب بمشروع ابتكار مدعوم من وزارة التعليم العالى تحت إشراف الدكتور معاذ قرني.

وأوضح الدكتور بطرس رياض عميد الكلية ، أن هذه المشاريع تأتى فى ظل مساهمة كلية علوم الأرض الكلية الوليدة لجامعه بنى سويف الأم فى تحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية لخدمه وتنمية المجتمع .

كرم مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، الدكتور محمود محمد سليمان عميد كلية الزراعة السابق على جهده المبذول خلال فترة عمادته ولمشاركته الفعالة فى الجامعة وما قدمة من مجهودات كان لها أبلغ الأثر فى تطوير كلية الزراعة وإظهارها بالشكل اللائق، جاء ذلك فى جلسته رقم 180، اليوم، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

وأوضح رئيس الجامعة أن التكريم يعد تقديرا لجهود الدكتور محمود محمد سليمان المبذولة طوال السنوات الماضية من العمل والمشاركة الفعالة فى خدمة الجامعة ورفع شأنها، موجهاً الشكر والتقدير له وذلك لما قدمه خلال فترة عمادته.

وأعرب الدكتور محمود سليمان، عن سعادته البالغة لحصوله على تكريم الجامعة، مؤكدًا انه شرف كبير سيظل معتزًا به طوال حياته، متمنيًا مزيد من التقدم والرقى للجامعة ومزيد من النجاح والتوفيق لأبنائها.